Daftar Versi Windows yang Rentan Terkena Ransomware WannaCry

TEMPO.CO, Jakarta - Menyusul serangan Ransomware WannaCry Jumat pekan lalu, Microsoft kemarin mengeluarkan pembaruan keamanan untuk Microsoft Windows SMB Server.



Adapun seri yang rentan diserang meliputi Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2008 R2, Windows 8.1, Windows Server 2012, Windows 10, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016.



“Pembaruan keamanan ini mengatasi kerentanan di Microsoft Windows. Kerentanan yang paling parah dapat memungkinkan eksekusi kode jika penyerang mengirimkan pesan yang dibuat secara khusus ke server Microsoft Server Message Block 1.0 (SMBv1),” tulis Microsoft dalam buletinnya, Minggu 14 Mei 2017.



Microsoft menambahkan bahwa pembaruan keamanan ini dinilai Kritis untuk semua rilis Microsoft Windows yang didukung. Pembaruan keamanan ini mengatasi kerentanan dengan mengoreksi bagaimana SMBv1 menangani permintaan khusus.



Sebagaimana diketahui Ransoware WannaCry masuk ke dalam sistem Windows dengan memanfaatkan kelemahan di protokol Server Message Block (SMB) milik Windows. Protokol itu merupakan salah satu fitur yang memungkinkan sesama komputer saling berbagi data.



“WannaCry mengincar komputer bersistem operasi windows yang memiliki kelemahan terkait layanan SMB (Server Message Block) yang dijalankan di komputer dan bisa melakukan eksekusi perintah lalu menyebar ke komputer lain pada jaringan yang sama,” ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara kemarin.



Microsoft mengeluarkan daftar versi Windows yang rentan terinfeksi berikut ini. Adapun versi yang tidak terdaftar adalah yang telah lewat siklus hidupnya atau tidak terpengaruh.



Windows Vista

Windows Vista Service Pack 2 (4012598)

Windows Vista x64 Edition Service Pack 2 (4012598)



Windows Server 2008 R2

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (4012212)

Windows Server 2008 R2 for x64-based Systems Service Pack 1 (4012215)

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1 (4012212)

Windows Server 2008 R2 for Itanium-based Systems Service Pack 1 (4012215)



Windows 8.1

Windows 8.1 for 32-bit Systems (4012213)

Windows 8.1 for 32-bit Systems (4012216)

Windows 8.1 for x64-based Systems (4012213)

Windows 8.1 for x64-based Systems (4012216)



Windows Server 2012 and Windows Server 2012 R2

Windows Server 2012 (4012214)

Windows Server 2012 (4012217)

Windows Server 2012 R2 (4012213)

Windows Server 2012 R2 (4012216)



Windows RT 8.1

Windows RT 8.1[2]



Windows 10

Windows 10 for 32-bit Systems [3] (4012606)

Windows 10 for x64-based Systems [3] (4012606)

Windows 10 Version 1511 for 32-bit Systems [3] (4013198)

Windows 10 Version 1511 for x64-based Systems [3] (4013198)

Windows 10 Version 1607 for 32-bit Systems [3] (4013429)

Windows 10 Version 1607 for x64-based Systems [3] (4013429)



Windows Server 2016

Windows Server 2016 for x64-based Systems [3] (4013429)



MICROSOFT | ERWIN Z