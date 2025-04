Daya Tahan Asus Zenfone 4 Max Pro Diklaim Ungguli iPhone 7

TEMPO.CO, Jakarta - Hadir dengan baterai berkapasitas 5.000mAh, daya tahan Zenfone 4 Max Pro diklaim Asus bisa mengungguli iPhone 7 Plus dan Oppo F3 Plus.



Dalam pluncuran Zenfone 4 Max Pro, di Jakarta, Kamis, Asus Indonesia Head of Public Relation, Muhammad Firman, mengungkapkan hasil tes yang dilakukan pada tiga ponsel tersebut.



Hasilnya, Zenfone 4 Max Pro mampu bertahan selama 12 jam 45 menit untuk menonton video online. Sedangkan iPhone 7 Plus dan Oppo F3 Plus masing-masing 5 jam 52 menit dan 7 jam 20 menit. Sebagai informasi, iPhone 7 Plus memiliki kapasitas baterai 2.900mAh, sementara Oppo F3 Plus 4.000mAh.



Zenfone 4 Max Pro dilengkapi fitur ASUS PowerMaster, teknologi power-management yang disebut dapat mengoptimalkan penggunaan daya baterai sekaligus memastikan keamanan dan performa baterai.



"Ada battery modes, battery-saving options dan juga auto-start manager," kata Firman.



Battery modes menyajikan beberapa pilihan pengguna bisa memilih setting performance kalau mereka ingin menjalankan game 3D misalnya, tetapi kalau lebih banyak di luar ruangan bisa menggunakan power saving agar lebih hemat.



"Battery-saving option pengguna dapat menghentikan aplikasi-aplikasi di belakang background yang menguras baterai," kata Firman. "Sedangkan auto-start managerset aplikasi mana saja yang otomatis dinyalakan saat pengguna menggunakan ponselnya."



Seperti halnya varian Zenfone Max terdahulu, varian baru tersebut juga dapat berfungsi sebagai powerbank. Tidak hanya itu, mengunggulkan segi baterai, Asus juga membekali Zenfone 4 Max Pro dengan kemampuan reverse charging yang diklaim dua kali lebih cepat. "Cukup dengan charging 15 menit dia (Zenfone 4 Max Pro) bisa menyediakan waktu bicara hingga 3 jam," kata Firman.



ANTARA