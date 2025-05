Dell EMC Luncurkan ProDeploy Client Suite

TEMPO.CO, Jakarta - Dell EMC memperkenalkan ProDeploy Client Suite, sebuah solusi yang memungkinkan pelanggan melakukan implementasi PC dengan lebih cepat, mudah dan terkendali.



Dengan ProDeploy Client Suite, pelanggan dapat mempercayakan seluruh aspek implementasi kepada para ahli dari Dell EMC dan mitranya, mulai dari perencanaan, konfigurasi dan instalasi hingga migrasi data dan transfer pengetahuan.



“Layanan kami yang berbeda dari yang lain adalah alasan utama pelanggan membeli Dell. ProDeployment Client Suite memberi manajer TI fleksibilitas untuk mengalih daya pekerjaan implementasi yang menghabiskan banyak waktu sehingga staf TI bisa mengerjakan tugas-tugas yang lebih penting,” ujar Jeff Clarke, vice chairman operasional Dell dan presiden Client Solutions Group, akhir pekan ini.



ProDeploy Client Suite hadir dengan tiga pilihan yang dapat dipilih sesuai dengan skenario implementasi umum diterapkan, Basic Deployment, ProDeploy, dan ProDeploy Plus.



Basic Deployment adalah sistem dipersiapkan untuk implementasi dan tiba dengan image yang sudah terinstal, BIOS terkonfigurasi dan identitas aset atau sistem yang diterima sudah terpasang.



ProDeploy memberi tambahan fitur Basic Deployment. Seorang teknisi implementasi membuat rencana implementasi yang meliputi semua aspek instalasi dan konfigurasi perangkat keras dan perangkat lunak sistem, instalasi onsite 24/7 dan transfer pengetahuan pasca implementasi. Pelanggan juga bisa menggunakan ImageAssist untuk membuat, mengimplementasi dan mengelola image dinamis di semua platform dengan cepat.



ProDeploy Plus melakukan semua pekerjaan yang harus dilakukan untuk membawa PC baru dari pabrik hingga siap digunakan di meja dengan cepat. Sebagai tambahan fitur ProDeploy, pelanggan ProDeploy Plus dapat menggunakan Dell Connected Configuration untuk membuat titik distribusi pabrik sehingga Microsoft System Center Configuration Manager mereka dapat dengan aman melakukan konfigurasi BIOS, image dan masuk ke domain, yang mengurangi beban pekerjaan di tempat.



“Dell EMC berkomitmen untuk menghadirkan layanan kelas dunia yang memberikan pelanggan pilihan, fleksibilitas dan skalabilitas,” ujar Doug Schmitt, presiden Dell EMC Services.



ERWIN Z