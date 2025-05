TEMPO.CO, Taipei - Pameran elektronik terbesar di Asia, Computex, memberikan dua jenis penghargaan pada pembukaan pameran di Taipei World Trade Center, Taipei, Selasa, 13 Mei 2015. Dua penghargaan tersebut adalah Gold Awards dan Best Choice Awards.



Peraih Gold Award di antaranya adalah laptop Dell XPS 13 Ultrabook, smanos K1 SmartHome Kit, Digital Signage X, Alienware Area 51 gaming PC, dan X series TV kurva. “(Desain) XPS 13 Ultrabook dianggap sempurna oleh panel juri,” demikian rilis Computex, Selasa.



Selain XPS 13, Dell juga meraih Gold Award lewat Alienware Area 51. Alienware Area 51 dinilai membuat terobosan dari desain kubik tradisional dengan sasis heksagonal Triad-nya. Rancangan tersebut dianggap perkawinan yang indah antara mesin dan desain.



Produk tersebut dipilih para juri, di antaranya, berdasarkan kriteria desain yang superior, sisi ergonomis, dan fungsinya.



Di antara sembilan pemenang Computex Best Choice Award, ada Best Choice of the Year yang diraih Revo One rilisan Acer. Revo One adalah PC mini untuk home entertainment. Produk ini dianggap memiliki penampilan yang berkelas dengan layar 4K2K HD.



Selain itu, Revo One mempunyai kapasitas penyimpanan 6 terabita. Revo One bisa dikendalikan dengan sebuah ponsel pintar.



Computex Taipei diklaim sebagai pameran elektronik terbesar kedua setelah Consumer Electronic Show di Las Vegas, Amerika Serikat. Perhelatan tersebut dihadiri 1.700 peserta yang mengisi 5.000 gerai.



KODRAT SETIAWAN (TAIPEI)