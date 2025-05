TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan elektronik komputer dan ponsel, Dell, melakukan pembaruan pada produk tablet mereka yang menggunakan sistem operasi Windows. Perangkat yang mendapat pembaruan tersebut adalah New Dell 8 Venue Pro, produk paling muda setelah produk Venue 8 Pro.



Tablet New Dell 8 Venue Pro ini masih memiliki ukuran layar 8 inci, sama seperti pendahulunya. Namun produk ini dilengkapi dengan resolusi layar Full High Definition (HD). Dell juga meningkatkan prosesor Atom yang ditanam di perangkat. Dell mengubah Atom Z3740 menjadi Atom x5-Z8500 dari Intel.



Pada sisi RAM, Dell meningkatkan dua kali lipat kemampuan RAM. Tersedia RAM 4 gigabita dan kapasitas penyimpanan internal sebesar 64 gigabita, seperti dilansir Slashgear.com, Selasa, 19 Januari 2016.



Pada layar tablet, Dell memasangkan layar dengan resolusi 1920x1200. Dell juga membenamkan sensor NFC pada New Dell 8 Venue Pro.



Di luar peningkatan yang ditawarkan Dell, spesifikasi lainnya masih tak berubah dibanding pendahulunya. New Dell 8 Venue Pro masih cocok dengan Dell Active Pen, aksesori yang dijual secara terpisah.



New Dell 8 Venue Pro ini akan dijual dengan harga US$ 449 atau setara Rp 6 juta. Harga tersebut sudah termasuk dengan instalasi Windows 10 Pro. Sayangnya, peningkatan spesifikasi ini juga membuat harga New Dell 8 Venue Pro menjadi lebih mahal.



