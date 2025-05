TEMPO.CO, Jakarta - Setelah ketinggalan dari kompetitor seperti Samsung, Dell akhirnya semakin serius terjun di bisnis tablet atau sabak digital. Perusahaan teknologi asal Amerika Serikat, Dell, mengeluarkan Venue 10 7000 pada Rabu pekan lalu.



Berbeda dengan tablet lain yang targetnya untuk hiburan semata, Venue 10 mengusung dua fungsi sekaligus, yaitu hiburan dan pekerjaan. Sabak digital ini menggunakan prosesor yang sama dengan pendahulunya, yaitu Intel Atom Z3530 empat inti berkecepatan 2,3 gigahertz dengan memori berkapasitas 2 gigabita.



“Prosesor dengan spesifikasi ini menunjang performa yang kencang pada gawai,” demikian ditulis situs CNET, Kamis, 9 April 2015.



Dengan performa yang kencang, diharapkan pengguna memperoleh kenyamanan saat menikmati hiburan ataupun bekerja. Untuk menunjang produktivitas, terdapat papan ketik tambahan yang dapat disambung dan dilepas sesuai dengan kebutuhan.



Papan ketik itu sekaligus menjadikan Venue 10 sebagai perangkat multifungsi. Saat disambungkan ke papan ketik, sabak dapat diposisikan seperti tenda untuk presentasi (tent mode), posisi laptop (laptop mode), serta posisi berdiri (stand mode).



Gawai ini merupakan kerabat Venue 8 7000 yang berukuran 8 inci. Ukuran Venue 10 kini menjadi lebih jembar, yakni 10,5 inci. Ketebalannya 6,2 milimeter dengan bobot 598 gram.



Layarnya dibekali teknologi OLED dengan resolusi 2.560 x 1.600 piksel. Terdapat kamera utama yang resolusinya 8 megapiksel. Resolusi kamera ini terbilang cukup tinggi untuk ukuran sabak digital. Terdapat juga teknologi RealSense 3D yang memungkinkan pengguna menambahkan fokus pada obyek foto yang sudah dibidik.



Baterainya berkekuatan 7.000 mAh. “Ini dapat bertahan selama kurang-lebih 15 jam,” tulis CNET.



Sistem operasi yang dibenamkan adalah Android teranyar, yaitu Android 5.0 alias Lollipop. Pada produk ini, terdapat peranti lunak Android for Work yang ditujukan untuk pebisnis. Android for Work dapat mengatur file pribadi dan pekerjaan.



Adapun sistem keamanan data ditunjang oleh Data Protection Solution buatan Dell. Sistem ini memiliki sistem berlapis dan enkripsi. Sedangkan audionya ditunjang oleh speaker yang dibenamkan pada bagian bawah perangkat. Ini merupakan posisi ideal untuk memperoleh hasil suara yang jernih.



Satu unit Venue 10 dengan kapasitas 16 gigabita dibanderol dengan harga mulai dari US$ 499 atau Rp 6,4 juta. Untuk yang menggunakan papan ketik, harganya US$ 629 atau Rp 8,1 juta. Produk ini akan tersedia dengan pilihan memori internal 32 gigabita khusus bagi konsumen di Amerika Serikat dan Kanada. Belum disebutkan kapan produk ini dipasarkan secara global.



Produk yang disebut sebagai kompetitor terkuat Venue 10 adalah Microsoft Surface 3. Sabak digital ini juga berkonsep multifungsi dengan dukungan papan ketik yang dapat dilepas-pasang. Surface 3 memiliki ukuran layar 10,8 inci dengan teknologi LCD yang resolusinya lebih rendah, yakni 1.920 x 1.280 piksel.



Dari segi penampilan, Venue 10 lebih terlihat ringkas dengan penampilan minimalis. Surface 3 lebih tebal, dengan dimensi 8,7 milimeter dan berat 622 kilogram.



Sistem operasi Surface 3 jelas sangat berbeda, yakni Windows 8.1, yang memang identik untuk pekerjaan. Platform itu saat ini masih kurang populer untuk sabak digital. “Ini dapat ditingkatkan ke Windows 10,” ujar Microsoft, yang dilansir situs The Verge.



Baik Venue 10 maupun Surface 3 menggunakan proseor Intel Atom. Namun, jika dilihat lebih detail, Venue 10 membenamkan seri yang lebih lawas, yaitu Moorefield. Adapun seri Cherry Trail digunakan oleh Surface 3. Hal ini wajar, karena perangkat berbasis Windows membutuhkan performa prosesor yang lebih kencang.



Adapun dari segi kamera, Venue 10 lebih unggul. Sebabnya, kamera utama Surface 3 resolusinya hanya 3,5 megapiksel.



Surface 3 dibanderol dengan harga US$ 500 atau Rp 6,4 juta untuk yang kapasitas memori internal 64 gigabita. Adapun yang berkapasitas 128 gigabita harganya US$ 600 atau Rp 7,7 juta.



Spesifikasi Dell Venue 10 7000



Layar : 10,5 inci OLED (2.560 x 1.600 piksel)

Ketebalan : 6,2 milimeter

Berat : 598 gram

Prosesor : Intel Atom quad-core

RAM : 2 gigabita

Memori Internal : 16 gigabita

Koneksi : Wi-Fi, Bluetooth

Sistem Operasi : Android Lollipop (5.0)

Kamera : Belakang 8 megapiksel (3D RealSense), depan 2 megapiksel

Harga : Rp 6,4 juta



CNET | THE VERGE | SATWIKA MOVEMENTI