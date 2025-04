Demi Galaxy Note 8, Samsung Rilis Gear VR Baru

TEMPO.CO, New York - Di samping mengumumkan Galaxy Note 8 dalam acara di New York, Rabu 23 Agustus 2017, Samsung juga mengungkapkan bahwa mereka telah membuat versi lanjutan dari headset Gear VR yang dirancang untuk mendukung Note 8 dan layar 6,3 incinya.



Selain mengakomodasi ponsel Samsung terbaru itu, ada perbedaan sedikit yang terlihat antara Gear VR baru ini dan versi sebelumnya yang terlihat beberapa bulan yang lalu, yang dibundel dalam sebuah kontrol fisik genggam.



Versi tersebut keluar bersamaan dengan Galaxy S8 dan S8+, tapi rupanya Samsung tidak cukup yakin headset itu akan berhasil dengan Note berikutnya. Headset ini dibanderol seharga US$ 129.99 (Rp 1,7 juta).



Note 8 tidak akan bekerja dengan headset Gear VR yang ada, dan hanya bekerja dengan model yang baru. Namun, headset yang baru diumumkan ini kompatibel dengan semua handset Samsung terbaru, termasuk S8 dan S8+, S7 dan S7 Edge, S6, S6 Edge, S6+, dan Note 5.



Anehnya, Samsung tidak terlalu fokus pada VR selama acara peluncuran Note 8. Perangkat ini juga tidak tersedia sebagai salah satu bonus prapemesanan. Hal itu akan menjadi pilihan bagus karena pelanggan Samsung yang melakukan upgrade ke Note 8 tidak memiliki pilihan selain membeli headset baru ini jika mereka ingin mendapatkan pengalaman virtual reality.



Galaxy Note 8 juga diharapkan kompatibel dengan Google Daydream, seperti S8 dan S8+. Namun Samsung belum mengkonfirmasi secara langsung.



