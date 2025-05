TEMPO.CO, Jakarta - Media sosial Facebook meluncurkan aplikasi Hello, yang bisa digunakan pengguna untuk menelepon. Aplikasi ini hanya tersedia untuk platform Android karena platform iOS tidak mengizinkan aplikasi tersebut mengakses fitur telepon.



Aplikasi Hello telah diluncurkan untuk pengguna Facebook di Amerika Serikat, Brasil, dan Nigeria. "Aplikasi ini akan mencocokkan nomor telepon yang masuk dengan profil penelepon di Facebook," demikian tertulis di situs Techcrunch, Kamis, 23 April 2015.



Keunikan aplikasi ini yakni profil penelepon akan tampil secara detail di layar ponsel penerima panggilan telepon. Fitur ini membuat penerima telepon bisa melihat apakah mengenal penelepon atau tidak.



Informasi penelepon yang ditampilkan antara lain nama, foto, kota, pekerjaan, dan situs yang dimiliki. Informasi ini bisa diakses sepanjang penelepon memang sengaja meletakkan informasi tersebut sebagai informasi publik.



Aplikasi Hello mirip dengan aplikasi telepon lain bernama TrueCaller. Para teknisi Facebook memang dikenal cekatan mengembangkan aplikasi baru berdasarkan aplikasi menarik yang ditemui di ekosistem aplikasi.



Selain mengembangkan aplikasi telepon itu, Facebook sedang memperbaiki Messenger agar semakin interaktif dan mudah dipakai para pengguna. Pengembangan aplikasi-aplikasi ini bertujuan mengantisipasi melambannya pertumbuhan pengguna baru Facebook, yang saat ini tercatat sekitar 1,4 miliar akun secara global.



BUDI RIZA