Deretan Ponsel Unggulan di Mobile World Congress 2017

TEMPO.CO, Barcelona - Mobile World Congress 2017 tengah berlangsung di Barcelona dan berbagai ponsel, tablet, dan perangkat baru lainnya hadir dan diluncurkan di pameran ini.



LG, Sony, Huawei, Nokia dan produsen ponsel lainnya telah mengumumkan perangkat yang akan hadir beberapa bulan mendatang. Inilah beberapa ponsel yang diluncurkan di MWC 2017.



LG





Fitur yang paling mencolok dari perangkat baru andalan LG, G6, adalah layar besar yang menampilkan aspek rasio 18:9, dan meninggalkan aspek rasio umum 16:9. Ini berarti visual yang lebih luas dalam mode lansekap dan layar 5,7 inci yang lebih besar, meskipun ponsel ini menjadi lebih tipis dan lebih kecil dari pendahulunya. LG juga telah meninggalkan desain modular dari G5. Perangkat baru ini dapat menggunakan dua aplikasi yang berbeda dalam mode layar split. Harga dan ketersediaan belum dapat dikonfirmasi.



Nokia





Pembuat ponsel merek Nokia, HMD, menjadi berita utama dengan versi baru dari Nokia 3310. Perangkat ini secara teknis merupakan ponsel fitur, tapi mendapatkan perhatian terkait daya tarik nostalgianya. Ia memiliki layar warna 2,4 inci dan dapat digunakan untuk bermain game klasik Snake. Nokia 3310 versi 2017 akan meluncur secara global pada kuartal kedua dengan harga sekitar US$ 52. Ponsel ini juga mempertahankan daya tahan baterai pendahulunya yang mengesankan yang mampu bertahan satu bulan standby.



Motorola





Produsen Cina Lenovo memilih MWC untuk meluncurkan dua ponsel Motorola terbaru, Moto G5 dan G5 Plus. Perangkat kelas menengah ini memiliki konstruksi metalik dan dukungan fitur Google Assistant. Mereka memiliki ukuran layar 5 inci dan 5,2 inci masing-masing, dengan model G5 Plus memiliki spesifikasi internal yang sedikit lebih baik dan penyimpanan 32GB dibandingkan dengan G5, 16GB. G5, dengan RAM 2GB dijual mulai dari US$ 229 dan G5 Plus, dengan RAM 3GB, dijual mulai dari US$ 299. Mereka akan meluncur secara global Maret.



BlackBerry







Perusahaan lain yang ingin memanfaatkan nostalgia tahun ini adalah BlackBerry, yang melisensikan namanya kepada TCL untuk meluncurkan BlackBerry KEYone. Keyboard touchscreen hybrid adalah pengingat dari perangkat yang membawa keberhasilan perusahaan Kanada ini di masa awalnya. Perangkat ini hadir dengan layar LCD 4,5 inci, kamera belakang 12MP dan baterai 3,505mAh. Tapi mungkin yang paling penting ia berjalan pada Android meskipun masih menawarkan layanan pesan BBM dan BlackBerry Hub. Perangkat ini akan meluncur secara global pada bulan April dengan harga $ 549.



Huawei





Perusahaan Cina Huawei telah menempatkan penekanan khusus pada kemampuan kamera dari perangkat high end barunya, P10 dan P10 Plus. Keduanya hadir dengan kamera lensa ganda diproduksi bekerja sama dengan perusahaan optik Jerman Leica, dan produsen itu juga telah bermitra dengan Saatchi Gallery untuk meningkatkan kemampuan fotografinya. Dari keduanya, Plus lebih solid, dengan layar 5,5 inci 2K dan RAM sampai 6GB, dibandingkan P10 dengan layar 1080p 5.1 inci dan RAM 4GB. Harganya diperkirakan sekitar US$ 690 dan US$ 740 masing-masing.



Sony







Andalan terbaru Sony, XZ Premium, memiliki beberapa fitur baru meskipun memiliki kesamaan dalam penampilan dengan pendahulunya. Di antara fitur baru yang paling terlihat adalah layar 5,5 inci 4K HDR, yang diklaim menjadi yang pertama pada smartphone secara global. Sony juga telah menggunakan kamera dengan perekaman video super slow motion pada 960 frame per detik dan memiliki chipset Snapdagon 835 baru dari Qualcomm untuk kecepatan download hingga 1Gbps. Harga tidak diungkapkan.



ZTE



ZTE menggunakan acara MWC tahun ini untuk meluncurkan ZTE Blade V8 Mini dan Blade V8 Lite. Mini memiliki layar 5 inci dengan resolusi 720p. Tapi kamera belakang memiliki dua sensor, dengan sensor 13-megapixel dan 2 megapixel digabungkan untuk kualitas visual (bokeh) yang lebih baik. Blade V8 Lite memiliki layar Full HD 5 inci dan prosesor octa-core. Kamera di bagian belakang 8 megapiksel dengan sensor tunggal. Keduanya adalah ponsel terjangkau, tetapi perusahaan juga menggunakan acara ini untuk mengumumkan handset 5G pertama di dunia, ZTE Gigabit Phone. Gigabit menjanjikan kecepatan download 1Gbps ketika jaringan sudah siap.



