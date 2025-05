TEMPO.CO, Jakarta - Samsung Electronics Indonesia resmi menghadirkan ponsel pintar Galaxy On 7 untuk pengguna Indonesia. Ponsel dengan layar berukuran 5,5 inci ini hadir dengan menyasar segmen generasi online Indonesia.



"Ponsel Galaxy On 7 Kami bedakan pada gaya hidup (lifestyle) penggunanya," kata Jo Semidang, Corporate Marketing Director Samsung Electronic Indonesia di Artotel Thamrin Jakarta, Selasa 13 September 2016. Ia menyampaikan Samsung menyasar pengguna dengan kisaran usia 18 hingga 35 tahun yang disebut sebagai digital native.



"Generasi ini punya kebiasaan bermain game, mendengarkan musik dan menonton online," kata dia. Ia menyatakan meski Galaxy On 7 memiliki spesifikasi tak jauh dari Samsung J5, perusahaan yakin pasar J5 tidak akan tergerus oleh produk On 7.



Product Marketing Manager Samsung Electronics Indonesia Seto Anggoro menambahkan secara keseluruhan fitur Galaxy On 7 memang dimiliki oleh Samsung J5, namun ponsel J5 tetap berbeda karena ponsel ini dilengkapi dengan fitur Ultra Data Saving untuk menghemat penggunaan data internet.



Seto menyatakan Galaxy On 7 memiliki baterai lebih besar dengan kapasitas 3.000 mAh sedangkan Galaxy J5 buatan tahun 2015 memiliki baterai berukuran 2.600. Juga layar ponsel on 7 memiliki layar lebih besar yaitu 5,5 inci dibandingkan Galaxy J5 yang berlayar 5 inci.



Samsung Galaxy On 7 dilengkapi dengan fitur S-Bike yang bisa digunakan oleh pengendara motor. Juga fitur Ultra Power Saving agar daya tahan baterai bisa lebih lama.



Galaxy On 7 memiliki spesifikasi yaitu layar berukuran 5,5 inci dengan teknologi High Definition. Ponsel ini menggunakan prosesor Snapdragon 410, Quadcore 1,2 Gigahertz.



Ponsel seharga Rp 2.699.000 ini sudah berjalan dengan jaringan 4G LTE. Galaxy On 7 menjalankan sistem operasi Android 5 Lollipop.



Samsung menempatkan RAM berukuran 1,5 Gigabita dengan ruang penyimpanan internal 8 Gigabita. Untuk ruang penyimpanan tambahan pengguna dapat memanfaatkan kartu MicroSD hingga 128 Gigabita.



Samsung menempatkan kamera utama belakang berkemampuan 13 Megapiksel dengan aperture f/2.1 dan lampu kilat LED.

Sedangkan kamera depan menggunakan kamera 5 Megapiksel dengan aperture f/2.2.



