TEMPO.CO, New Delhi - Seri terbaru ponsel Xiaomi, Xiaomi Mi 4i, resmi meluncur, Kamis, 23 April 2015 di India. Ponsel ini disebut mirip iPhone 5C karena menghadirkan bermacam warna yang terdiri atas hitam, putih, oranye, biru, dan merah jambu. Berikut spesifikasinya yang dirangkum situs CNET.



Layar

Seperti kebanyakan ponsel pintar, ukuran layarnya cukup jembar, yaitu 5 inci. Layarnya menghasilkan gambar beresolusi 1.280 x 1.080 piksel dengan kerapatan 441 ppi (piksel per inci).



Tampilan

Dari segi penampilan, tidak ada yang istimewa. Material menjadi aspek yang diunggulkan, yakni terbuat dari polycarbonate. Ini diklaim mempu menghindarkan noda, sekalipun dari tinta permanen. Mi 4i juga menjadi seri pertama yang menggunakan bahan tersebut.



“Polycarbonate lebih lembut dibandingkan material plastik atau alumunium,” demikian ditulis situs CNET, Jumat, 24 April 2015.



Ponsel ini memiliki ketebalan 7,8 inci. Sedangkan bobotnya adalah 130 gram.



Prosesor

Prosesornya menggunakan Snapdragon 615 octa-core 1.7 gigahertz dengan arsitektur 64-bit. Ukuran RAM-nya adalah 2 gigabita. Chipset berinti delapan (octa) kini tengah menjamur. Produk lain yang juga menggunakannya antara lain, Oppo R1x, Samsung Galaxy S6, dan ZTE Bade Vec Pro.



Memori

Kapasitas memori internalnya dapat menampung file seukuran 16 gigabita. Sayangnya, ini tidak dapat diperbesar melalui kartu microSD.



Sistem Operasi

Platform yang dibenamkan adalah Android 5.0 alias Lollipop. Seperti pada ponsel Xiaomi lain, terdapat peranti lunak MIUI yang digunakan untuk mendukung tampilan antarmukanya (user interface). Pada Mi 4i, yang digunakan adalah MIUI 6.



Kamera

Kamera utamanya beresolusi 13 megapiksel, sedangkan kamera depannya 5 megapiksel. Xiaomi mengklaim, ini dapat menghasilkan gambar dengan kualitas high-definition (HD).



Baterai

Baterai menjadi fitur lain yang diunggulkan Mi 4i. Kekuatan baterainya adalah 3.120 mAH. “Ini adalah kapasitas baterai terbesar yang ada pada ponsel,” Xiaomi mengklaim.



Baterai tersebut diklaim mampu bertahan selama 36 jam. Dalam waktu satu jam, baterainya dapat terisi sebanyak 40 persen.



Harga

Satu unitnya dibanderol US$ 205 atau Rp 2,6 juta. Xiaomi selama ini dikenal sebagai produsen yang menjual produknya dengan harga terjangkau meskipun memiliki spesifikasi tinggi.



CNET | SATWIKA MOVEMENTI