DJI Luncurkan Drone Fotografi Udara Matrice 600

TEMPO.CO, Beijing - DJI telah mengumumkan drone foto udara terbaru dan paling canggih miliknya, yaitu Matrice 600. Matrice 600 adalah drone paling kuat yang pernah dibuat DJI dan dirancang untuk mengangkat kamera berat.

Sistem enam rotor itu dapat mengangkat muatan maksimum 6kg, dan memiliki dukungan penuh untuk DJI seri Zenmuse Z15 dan merek baru Ronin-MX yang dirancang untuk bekerja secara khusus dengan M600 di udara.



M600 menggunakan kontrol penerbangan baru A3 dan teknologi transmisi video Lightbridge 2 untuk mengirimkan video 1080p sampai dengan jarak 5 kilometer.



Kontrol penerbangan A3 menggunakan kontrol kecepatan elektronik yang dikendalikan gelombang sinus untuk pergerakan akurat di udara. Sistem penerbangan adaptif menyesuaikan parameter secara otomatis berdasarkan beban.



Sistem A3 dapat diupgrade ke A3 PRO, yang menggunakan data dari tiga sistem GPS dan tiga unit pengukuran inersia. Sistem ini dapat lebih ditingkatkan ke teknologi DJI Real-Time Kinematic, yang menawarkan pola penerbangan yang akurat yang dapat direplikasi, sehingga Anda bisa mendapatkan tembakan yang sama setiap waktu.



M600 memiliki enam baterai, dan dapat terus terbang bahkan jika salah satu baterai gagal. Ia dapat terbang selama 36 menit dengan kamera DJI Zenmuse Z5 atau hingga 16 menit dengan RED EPIC.



M600 mendukung aplikasi DJI GO, yang memungkinkan Anda untuk memantau jarak jauh rekaman video secara langsung, status baterai dan redundansi, kekuatan transmisi dan juga mengatur aperture kamera, shutter speed, tangkapan foto dan video pada salah satu kamera Zenmuse Seri X, dengan fokus jarak jauh pada Zenmuse X5 dan Z5R.



DJI Matrice 600 dihargai US$ 4.599 (Rp 60,5 juta), dan Ronin-MX seharga US$ 1.599 (Rp 21 juta).



GSMARENA | ERWIN Z