Dokumen FCC Ungkap Google Pixel 2 Pakai HTC dengan Android 8

TEMPO.CO, San Francisco - Google Pixel 2 telah mendapatkan sertifikasi dari badan regulasi komunikasi AS, Federal Communications Commission (FCC). Berdasarkan dokumen yang ditemukan di situs FCC, tampak bahwa Pixel 2 sekali lagi akan dibangun oleh HTC, sebagaimana dikutip Phonearena, Selasa 15 Agustus 2017.



Baca: Snapdragon 836 Bakal Hadir Pertama di Google Pixel 2 - Tempo





Dokumen itu juga mengungkapkan bahwa Pixel 2 dan Pixel 2 XL akan memiliki fitur yang mirip dengan Edge Sense yang digunakan pada HTC U11. Dengan fitur ini, pengguna dapat menekan atau meremas kedua sisi telepon secara bersama-sama untuk membuka aplikasi, fungsi kontrol (seperti ambil gambar, misalnya), dan banyak lagi. Bocoran FCC menunjukkan bahwa pada Pixel, fitur ini dikenal sebagai "Active Edge”.



Berdasarkan beberapa tampilan gambar yang bocor yang diduga milik Pixel 2, perangkat itu akan hadir dengan Android 8.0.1 sebagai bawaan. Di samping itu, FCC akan menggunakan sistem pelabelan versi elektronik pada ponsel itu.



Pada tampilan “System” di bawah “Languages, input, gestures”, terbaca "Active Edge on, squeeze for your Assistant”. Dengan demikian, pengguna Pixel 2 akan dapat mengaktifkan Google Assistant dengan meremas sisi-sisi perangkat. Selain itu, tombol-tombol navigasi pada tampilan layar adalah eksklusif untuk handset Pixel.



Tampilan layar juga mengungkap bahwa 21 persen dari penyimpanan asli dihemat, dengan 50GB dari penyimpanan asli tetap tersedia. Hal itu menunjukkan bahwa Pixel 2 akan dikapalkan dengan model dasar yang memiliki penyimpanan asli 64GB, bukan 32GB seperti tahun lalu. Dan di bawah versi Baseband terbaca mw8998 yang memberitahu bahwa chipset yang digunakan pada ponsel itu adalah Snapdragon 835.



Baca: Berita Teknologi Hari Ini: Google Pixel 2 dan Pixel XL 2



Beberapa dokumen menunjukkan nomor model GO11A. Nomor model itu baru-baru ini muncul di Wi-Fi Alliance untuk handset HTC baru yang menerima sertifikasi Wi-Fi. Sesuai dengan dokumen itu, maka Google Pixel 2 yang dibangun HTC akan diresmikan segera.



PHONEARENA | ERWIN Z