TEMPO.CO, San Francisco - Lenovo Tech World mengumumkan dua ponsel tablet terbaru. Kedua phablet ini akan berada di bawah nama merek Moto dan Lenovo.



Dua phablet yang perkenalkan adalah Phab2 dan Phab2 Plus. Keduanya memiliki layar berukuran 6,4 inci, seperti dilansir GSMArena, Jumat, 10 Juni 2016.



Phablet Phab2 memiliki layar dengan kualitas 720 piksel IPS. Dilengkapi dengan prosesor MediaTek 8735 Quadcore, phablet ini memiliki RAM berukuran 3 gigabita dengan ruang penyimpanan internal 32 gigabita. Ruang penyimpanan phablet bisa diperbesar dengan menggunakan kartu microSD.



Lenovo menempatkan kamera utama dengan kemampuan 13 megapiksel. Phablet Phab2 Plus memiliki spesifikasi sedikit lebih tinggi. Phablet ini menggunakan layar dengan kualitas 1,070 piksel IPS. Lenovo menempatkan prosesor MediaTem 8783 Quadcore.



Ruang RAM tersedia sebesar 3 gigabita dan ruang penyimpanan internal 32 gigabita. Phablet ini juga dapat memperbesar ruang penyimpanan dengan kartu microSD.



Sedangkan phablet Phab2 Plus memiliki kamera yang lebih baik dibanding Phab2. Phab2 Plus memiliki dua kamera untuk mengubah latar belakang foto dan memfokuskan gambar setelah diabadikan. Kamera Phab2 Plus juga memiliki sensor autofokus laser dan pemindai sidik jari.



Kedua phablet rencananya diluncurkan pada musim panas tahun ini. Kedua produk juga akan tersedia secara global sekitar September mendatang.



Phab2 akan dijual dengan harga US$ 199 atau sekitar Rp 2,7 juta. Sedangkan Phab2 Plus akan dijual dengan harga US$ 299 atau sekitar Rp 4 juta.



GSM ARENA | MAYA NAWANGWULAN