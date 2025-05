TEMPO.CO, Mountain View - Google dikabarkan tengah mengembangkan platform bernama Brillo untuk mendukung Internet of Things. Konsep ini memungkinkan semua peralatan terhubung dengan Internet dan pengoperasiannya bisa dilakukan dari jarak jauh menggunakan perangkat bergerak.



Brillo berfungsi mengoperasikan berbagai mesin dengan daya rendah. Google dijadwalkan memperkenalkannya di ajang Google I/O pada 28 Mei.



“Brillo adalah versi ringan dari Android,” demikian ditulis situs CNET, Jumat, 22 Mei 2015. Ini ditargetkan bagi perangkat dengan kecepatan RAM antara 32-64 megabita.



Brillo siap dibenamkan di perabotan pintar, antara lain penanak nasi dan alat pemanggang roti. Pengguna dapat mengatur penggunaan peralatan tersebut lewat perangkat bergerak.



Google berpeluang mengembangkan Brillo sebagaimana Android pada perangkat bergerak. Asalkan, Brillo hadir di peralatan pintar yang harganya terjangkau. “Google harus mempertimbangkan harga, rancangan, dan peranti keras untuk menarik konsumen,” kata CNET.



Perusahaan yang bermarkas di Silicon Valley, California, ini bukanlah satu-satunya yang mengembangkan sistem operasi bagi mesin pintar. Raksasa teknologi asal Cina, Huawei, baru saja meluncurkan LiteOS. Bedanya, platform ini ditujukan bagi perusahaan yang ingin menghadirkan infrastruktur agar peralatan yang digunakan dapat saling terhubung.



Ada juga Samsung yang mengembangkan Artik untuk menyatukan koneksi antara perangkat bergerak dan perangkat siap pakai. Samsung menggandeng Open Interconnected Consortium dalam menciptakan teknologi tersebut.



Konsep Internet of Things kini menjadi bisnis yang menjanjikan. Perusahaan teknologi global berlomba-lomba menghadirkan mesin yang serba praktis. Lembaga riset Gartner memprediksi, jumlah perangkat yang terkoneksi Internet mencapai 26 miliar unit pada 2020. Sedangkan International Data Corporation memperkirakan, pasar Internet of Things menembus US$ 3,04 triliun di tahun yang sama.



SATWIKA MOVEMENTI