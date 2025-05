Ekspansi ke Eropa, Xiaomi Tetap Gunakan Toko Online

TEMPO.CO, Jakarta – Mengembangkan ekspansi ke pasar internasional, manufaktur gadget asal Cina, Xiaomi, mulai membuka toko online Mi.com untuk melayani pembeli di Amerika Serikat, Inggris, Prancis, dan Jerman.



Xiaomi, yang telah membuat beberapa ponsel pintar Mi 4 dan Mi 4i berkualitas tinggi, belum menjual produknya untuk pasar di negara Barat. Untuk saat ini, Xiaomi mulai menawarkan berbagai aksesori, seperti powerbank, gelang Mi Band, dan headphone US$ 79,99 (sekitar Rp 1,04 juta).



Menurut penjelasan manajemen Xiaomi, pola kerja sama dengan perusahaan telekomunikasi dalam penjualan produk gadget yang dianut negara-negara Barat membuat kalkulasi bisnisnya menjadi kurang menarik. Ada yang menduga ini dilakukan untuk menghindari gugatan hukum dari pabrikan ponsel, seperti Apple, yang desainnya diduga ditiru Xiaomi untuk produk ponselnya.



Namun rancangan ponsel cerdas Xiaomi terbaru, seperti Mi 4 dan Mi 4i, memiliki desain yang relatif berbeda dengan seri iPhone. Apalagi Xiaomi berhasil menawarkan produk berspesifikasi tinggi dengan harga “diskon” hingga hanya sepertiga dari harga produk sejenis.



Saat ini, Xiaomi memiliki valuasi sekitar US$ 45 miliar (sekitar Rp 585 triliun) dengan proyeksi penjualan ponsel sebanyak seratus juta unit hingga akhir tahun ini.



Menurut Donavan Sung, Director of Product Management International Xiaomi, perusahaan mengambil margin keuntungan yang kecil dari produk penjualannya. "Kami juga punya sumber pendapatan lain."



JAKARTA | BUDI RIZA