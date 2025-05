Emerson Luncurkan UPS Statis Generasi Mendatang

TEMPO.CO, Jakarta - Emerson Network Power mengumumkan hadirnya Uninterruptible Power Supply (UPS) generasi mendatang untuk wilayah Asia, Trinergy Cube. Dilengkapi dengan capacity-on-demand, Trinergy Cube didesain untuk memenuhi kebutuhan data center kelas enterprise yang semakin penuh tuntutan. Baca: Emerson Tawarkan Data Center dalam Kontainer



Lima tahun sejak peluncuran solusi inovatif Trinergy yang pertama, Emerson pun mengembangkan Trinergy Cube. Trinergy Cube memungkinkan skalabilitas panas mulai dari 300 kW hingga 3 MW di dalam satu UPS.



Kepadatan daya tinggi yang ekstrem di dalam satu unit UPS ini memastikan bahwa manajer data center bisa memanfaatkan ruang lantai yang ada, membantu mengatasi masalah ruang dan semakin tingginya biaya bangunan, serta mengoptimalkan total cost of ownership (TCO).



Data center yang dinamis saat ini dituntut menghadapi tantangan kapasitas yang terus tumbuh sekaligus memaksimalkan efisiensi. “Fitur kapasitas pintar Trinergy Cube menyediakan daya maksimal yang memungkinkan data center skala besar meraih tingkat efisiensi tertinggi tanpa mengganggu kualitas dan ketersediaan daya,” ujar Arunangshu Chattopadhyay, Director of Power Product Marketing and Head, Central Technical Support, Emerson Network Power Asia, dalam rilis yang diterima Tempo, Kamis, 22 Januari 2015.



Trinergy Cube dilengkapi dengan diagnosa jarak jauh dan layanan monitoring preventif LIFE dari Emerson Network Power. Dari pusat layanan LIFE, para ahli di Emerson Network Power secara proaktif mengukur dan menganalisis data peralatan untuk pemeliharaan proaktif, pengoptimalan uptime beban, serta memastikan bahwa sistem perlindungan daya kritikal tetap terjaga.



“Solusi Trinergy Cube yang inovatif dan fleksibel membuat manajer data center dan pemimpin perusahaan merasa aman dengan jaminan ketersediaan dan tingkat efisiensi yang sangat baik,” ujar Giovanni Zanei, Product Marketing Director, Power Systems, Emerson Network Power Eropa, Timur Tengah dan Afrika.

ERWIN Z



