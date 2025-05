TEMPO.CO, Jakarta - VeriSign Inc., pemimpin global di bidang nama domain dan keamanan Internet, menyatakan bahwa ada empat juta nama domain baru yang ditambahkan ke Internet pada kuartal kedua tahun 2014. Sehingga menurut laporan Ikhtisar Industri Nama Domain, jumlah nama domain terdaftar di seluruh dunia pada semua domain tingkat atas (TLD) mencapai angka 280 juta pada 30 Juni 2014.



Berdasarkan rilis yang diterima Tempo, peningkatan empat juta nama domain secara global menandakan tingkat pertumbuhan sebesar 1,4 persen selama kuartal pertama tahun 2014, meningkat sebesar 18,6 juta, atau 7,2 persen, bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya.



TLD untuk .com dan .net mengalami pertumbuhan agregat pada kuartal kedua tahun 2014, mencapai jumlah angka gabungan sekitar 128,9 juta nama domain pada zona yang disesuaikan untuk .com dan .net. Hal ini mewakili peningkatan pertumbuhan per tahun sebesar 3,7 persen. Pada 30 Juni 2014, nama yang terdaftar pada .com mencapai angka 113,7 juta nama, sementara .net mencapai angka 15,2 juta nama.



Pendaftaran nama domain .com dan .net baru mencapai angka 8,5 juta selama kuartal kedua tahun 2014. Pada kuartal kedua tahun 2013, pendaftaran nama domain .com dan .net baru mencapai jumlah 8,7 juta.



Selama kuartal kedua tahun 2014, beban kueri Sistem Nama Domain (DNS) harian rata-rata Verisign adalah 95 miliar di seluruh TLD yang dioperasikan oleh Verisign, dengan puncaknya mencapai angka 204 miliar. Bila dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, rata-rata harian meningkat 11,7 persen dan puncaknya meningkat 70,4 persen. Bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, beban kueri rata-rata harian meningkat 18,8 persen dan beban kueri puncak menurun 16,6 persen.



Seiring dengan semakin banyaknya manusia dan “benda-benda” lain yang terhubung secara online, dunia akan menjadi lebih terhubung melalui Internet, untuk berbagi informasi dan data yang berpotensi mengubah cara hidup dan kerja kita. Artikel utama untuk kuartal ini, Bersiaplah DNS: Sekarang Zamannya Internet of Things membahas tentang kebutuhan penting melindungi perangkat dan aplikasi yang kita gunakan untuk terhubung ke Internet dari ancaman keamanan.



Verisign menerbitkan Ikhtisar Industri Nama Domain untuk menyediakan penelitian statistik dan analitik serta data pada industri nama domain kepada para pengguna Internet di seluruh dunia. Salinan Ikhtisar Industri Nama Domain kuartal kedua tahun 2014 bisa diperoleh di VerisignInc.com/DNIB.



MARTHA WARTA SILABAN



