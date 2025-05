Enam Game Lokal Diproteksi Antivirus Trend Micro

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan solusi keamanan Trend Micro Inc menggandeng enam pengembang game lokal untuk "diselimuti" antivirus. Mereka adalah Toge Productions (Infectonators), Educa Studio, AMP Production (Lazy Basket), Mintsphere (Trigger Knight), Arcane Factory (War of Guardians), dan Sinergi Studio (The Parliament).



"Kami ingin membangun lingkungan yang aman bagi para pengguna mobile game," kata Terrence Tang, Senior Director of Condumer Business Asia Pasific Sales and Marketing Trend Micro, di Jakarta, Kamis, 12 Februari 2015.



Kerja sama ini menjadi langkah awal perusahaan yang berpusat di Jepang itu dengan pengembang game asal Tanah Air. Selanjutnya, kata Terrence, tidak tertutup kemungkinan jumlah pengembang game yang bekerja sama dengan Trend Micro akan bertambah.



Chief Creative Officer AMP Production, Harry Hadibrata, mengatakan game Lazy Basket yang dibuatnya pada Maret tahun lalu kini telah diproteksi antivirus. "Dulu game buatan saya pernah dibajak Cina," kata Harry.



Senada dengan Kris Antoni dari Toge Productions. "Infectonator ketahuan dibajak orang di Turki dan Cina. Bayangkan berapa profit yang mereka dapatkan," kata Kris. Infectonator menjadi game yang sudah diunduh 1 juta kali.



Walhasil Kris, Harry, dan empat pengembang lainnya pun bersyukur atas adanya kerja sama ini. Mereka dapat memproteksi game dari pembajakan. "Kami bisa bawa aplikasi ini ke kancah dunia dengan aman," kata Kris.



Sementara itu, bagi para pengguna atau penggila game, disematkannya antivirus pada game lokal memberikan kenyamanan. Pasalnya, pembajak tidak dapat mendobrak enkripsi game untuk memasukkan virus.



"End users bisa mengunduh game yang aman dengan sebelumnya mengunduh antivirus Trend Micro terlebih dulu," kata Andi Widjaja, Presiden Direktur AMP Security and Production. Pilihan lainnya adalah tidak langsung mengunduh dari situs Internet.

MARTHA WARTA SILABAN