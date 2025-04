Essential Phone, Ponsel Buatan Pendiri Android Segera Masuk Pasar

TEMPO.CO, Jakarta -The Essential Phone tidak akan dirilis pada bulan Juni di AS, namun perusahaan smartphone baru milik Andy Rubin sudah membuat rencana untuk pasar di luar AS. Laporan terbaru Financial Times, menyebutkan eksekutif dari Essential sudah bekerja untuk meluncurkan The Essential Phone yang akan dirilis secara internasional di Eropa dan Jepang.



Lebih khusus lagi, Essential mengatakan telah melakukan pembicaraan dengan beberapa operator Inggris, termasuk EE untuk menentukan tanggal peluncuran Essential Phone. Di AS, Essential melakukan kerja sama eksklusif dengan operator Sprint.



Esssential masih bungkam terkait peluncuran di AS. namun Niccolo de Masi, chief Operating Officer Essential, mengatakan perkenalan The Essential Phone di AS "sudah dekat." Dia tidak menjelaskan kapan tepatnya pelanggan pre-order dapat menerima ponsel mereka.



The Essential Phone menjadi proyek terkini dari pencipta Android, Andy Rubin. Dia berharap perangkat barunya ini akan mengguncang pasar ponsel cerdas yang dikuasai Apple dan Samsung. Perangkat ini menawarkan spesifikasi tinggi termasuk layar edge-to-edge dan tampilan modular seperti fitur kamera 360 derajat. The Essential Phone akan dikirimkan pada bulan Juni, namun tidak disebutkan tanggal resminya.



THE VERGE | MEIDIKA SRI WARDIANA | HOTMA