Facebook Berupaya Menyerap dan Memindahkan Internet

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook berencana mengembangkan layanannya untuk membuat pengguna tak perlu meninggalkan situs itu ketika ingin melihat laman lain, misalnya untuk mengikuti kabar peristiwa terbaru.



Menurut Michael Reckhow, Product Manager for Instant Articles and Paper Facebook, para pengembang aplikasi di perusahaannya telah berupaya mempercepat akses ke berbagai layanan inti di media sosial tersebut. Di antaranya news feed, foto, dan video.



"Pengguna masih membutuhkan waktu yang lama untuk mengakses artikel berita di news feed," kata Reckhow, Senin, 18 Mei 2015.



Menurut Techcrunch, ini merupakan upaya terbaru Facebook untuk menyerap dan memindahkan Internet ke dalam situs jejaring sosial populer ini.



Saat ini Facebook memiliki sekitar 1,4 miliar pengguna aktif per bulan yang berasal dari berbagai negara di semua benua.



Dengan menyediakan layanan artikel gratis, Facebook bakal membuat layanan media sosial ini semakin menarik bagi para pembaca berita. Terobosan ini diharapkan bisa membuat para pengguna tinggal dan berinteraksi lebih lama di dalam situs itu.



Karena semua layanan ini bersifat gratis, Facebook harus menutup semua biaya kegiatan operasionalnya lewat pendapatan dari iklan .



Perusahaan penerbitan besar, seperti New York Times dan National Geographic, bersedia mengikuti program ini. Semua iklan yang diperoleh perusahaan besar itu bakal masuk ke kantong masing-masing.



Facebook bakal memasang iklan sendiri di sekitar artikel yang diterbitkan sebagai sumber pendapatan.



"Facebook hanya mengantongi 30 persen dari harga iklan yang dipasangnya di sekitar artikel-artikel ini," demikian tertulis di Techcrunch.



Dengan menyediakan layanan yang disebut sebagai Instant Article ini, Facebook yakin mampu mengungguli Google dan Twitter, yang layanan sosialnya diisi pengguna yang berjumlah lebih sedikit.



TECHCRUNCH | BUDI RIZA