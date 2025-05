TEMPO.CO, San Francisco - Facebook berhasil membukukan 82 persen pendapatan iklan mereka selama tiga bulan terakhir dari iklan yang ditampilkan di perangkat bergerak (mobile). Berdasarkan laporan yang dirilis perusahaan jejaring sosial itu pada Rabu, 27 April 2016, angka tersebut naik 73 persen dibanding kuartal yang sama tahun lalu.



Facebook telah mendominasi ruang iklan mobile saat perusahaan media dan platform iklan lain masih bergulat mencari cara menayangkan iklan yang efektif pada layar kecil. Pendapatan iklan mereka tumbuh sebesar 57 persen dari kuartal yang sama tahun lalu menjadi US$ 5,2 miliar (Rp 68,6 triliun).



Keberhasilan Facebook ini juga mematahkan ekspektasi Wall Street dengan total pendapatan US$ 5,4 miliar dibandingkan ekspektasi analis US$ 5,3 miliar, dan 77 sen pendapatan per saham dibandingkan dengan perkiraan pendapatan 62 sen per saham.



Meskipun memiliki basis pengguna yang sudah besar, Facebook masih mencari cara untuk menggaet orang-orang baru, yang tumbuh dari 1,59 miliar menjadi 1,65 miliar pengguna. Jumlah pengguna yang aktif pada perangkat mobile setiap bulan tumbuh menjadi 1,5 miliar.



Supremasi Facebook di dunia iklan mobile bukan hal baru. Kemampuan penargetan yang hiper-spesifik, basis pengguna besar, dan penekanannya pada video telah memungkinkan Facebook terus mengambil lebih banyak dari pasar iklan digital dalam beberapa tahun terakhir.



"Facebook terus semakin kuat setiap kuartal," kata analis dari eMarketer, Debra Aho Williamson. "Pangsa iklan digital terus tumbuh, dan itu terus menambahkan aliran pendapatan baru."



