TEMPO.CO, Canberra - Facebook telah hadir dengan sejumlah alat pencegahan bunuh diri untuk membantu orang-orang yang mungkin tertekan. "Program ini diluncurkan di Amerika Serikat pada Februari lalu dan kini bergulir di Australia," ujar seorang juru bicara Facebook kepada Mashable Australia.



Di AS, Facebook bermitra dengan inisiatif kesehatan mental lokal, termasuk Forefront, Now Matters Now, dan National Suicide Prevention Lifeline, untuk mengembangkan inisiatif itu. Di Australia, Facebook bekerja sama dengan BeyondBlue dan Headspace dalam sebuah kolaborasi yang diumumkan pada Jumat, 4 Desember 2015.



"Membuat orang aman adalah tanggung jawab kami yang paling penting di Facebook," kata juru bicara itu, sebagaimana dikutip Mashable, Minggu, 6 Desember 2015.



Jika seseorang berpikir orang lain sedang mempertimbangkan bunuh diri berdasarkan posting Facebook mereka, mereka didesak menghubungi layanan darurat serta melaporkan materi itu ke Facebook.



Facebook mengatakan mereka memiliki tim yang bekerja sepanjang waktu untuk meninjau laporan-laporan itu.



Bergantung pada keseriusan ancaman itu, mereka yang menilai tulisan tersebut dapat mendorong penulis berbicara dengan seorang ahli kesehatan mental melalui pesan pop-up pribadi atau untuk menghubungi teman atau bahkan memberi saran tentang cara untuk berdamai dengan perasaan mereka.



"Kami juga menyediakan sumber daya dan dukungan baru kepada orang yang menandai dengan bendera posting-posting yang mengganggu," kata juru bicara itu. "Termasuk pilihan bagi mereka untuk menelepon atau menulis pesan kepada teman mereka yang tertekan yang membuatnya tahu bahwa mereka peduli atau menjangkau ke teman lain atau profesional terlatih di hotline bunuh diri untuk mendapatkan dukungan."



"Secara global, ada jutaan pengguna yang melalui masalah-masalah yang sama ini," ujar Chris Tanti, CEO Headspace, kepada Fairfax Media. "Orang bisa diberi tahu dan bantuan dapat diberikan hampir di mana saja di Australia, sesuatu yang fantastis."



