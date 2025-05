TEMPO.CO, Jakarta - Facebook telah memutakhirkan aturan penggunaan jejaring sosial ini bagi para penggunanya. Aturan ini terdapat pada bagian Community Standards, dan mencerminkan kebijakan pengelola terhadap komplain dari para pengguna di berbagai negara.



Aturan ini mencakup panduan mengenai berbagai topik, misalnya risak, ancaman kekerasan, melukai diri sendiri, dan menyebarkan kebencian.



"Ini merupakan upaya manajemen untuk menyeimbangkan antara kebebasan berekspresi dan memblokir konten yang mengganggu publik," demikian tertulis pada situs online The Next Web.



Manajemen Facebook menegaskan bahwa para pengguna dilarang mengancam pengguna lain dengan perisakan, ancaman seksual, mempromosikan kekerasan kepada diri sendiri, hingga mendukung organisasi teroris. Aturan ini juga melarang pengguna menyebarkan kebencian kepada orang lain berdasarkan ras, etnis, asal negara, agama, dan orientasi seksual.



Manajemen akan mengecek konten dari posting yang dianggap bermasalah sebelum memutuskan akan memblokir atau membiarkan konten itu di Facebook. Manajemen juga melaporkan bahwa pemerintah berbagai negara telah meminta 35.051 kali data pengguna pada semester kedua tahun lalu dari Facebook, atau naik dari sebelumnya sebanyak 34.946 kali.



Sedangkan untuk pemblokiran, menurut manajemen, ada kenaikan 11 persen permintaan dari pemerintah di berbagai negara.



Manajemen Facebook juga akan mendorong pemerintah di berbagai negara untuk mereformasi praktek pengawasan online untuk menjaga hak-hak dan kebebasan publik serta keamanannya.



THE NEXT WEB | BUDI RIZA