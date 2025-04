Facebook Raup Pendapatan Iklan Rp 121,6 T di Kuartal Kedua 2017

TEMPO.CO, San Francisco - Facebook melaporkan pendapatan iklan US$ 9,16 miliar atau sekitar Rp 121,6 triliun pada kuartal kedua 2017. Pendapatan itu meningkat 47 persen dibandingkan kuartal yang sama tahun lalu, sebagaimana dikutip Adweek hari ini.

Baca: Facebook Akuisisi Startup Source3 untuk Perangi Pembajak Video



Dalam laporan pendapatan kuartalan yang dirilis hari ini, raksasa media sosial itu melebihi ekspektasi analis dengan total pendapatan US$ 9,3 miliar (Rp 123,4 triliun), sebuah peningkatan 45 persen tahun-ke-tahun.



Mobile kini mencapai sekitar 87 persen dari pendapatan iklan perusahaan secara keseluruhan, naik dari sekitar 84 persen pada kuartal kedua 2016.



Laba per saham untuk kuartal kedua mencapai US$ 1,32, naik dari 78 sen pada periode yang sama tahun lalu.



Facebook juga melaporkan peningkatan pengguna aktif harian dan bulanan, dengan pengguna aktif harian rata-rata 1,32 miliar pada bulan Juni, yang merupakan kenaikan 17 persen dibandingkan tahun lalu.



Pengguna aktif bulanan juga meningkat 17 persen tahun-ke-tahun menjadi total 2,01 miliar per 30 Juni. Facebook bulan lalu secara resmi mengumumkan telah mencapai 2 miliar pengguna aktif.



"Kami memiliki kuartal kedua dan semester pertama yang baik tahun ini," ujar CEO Facebook Mark Zuckerberg dalam sebuah pernyataan. "Komunitas kami sekarang dua miliar orang dan kami fokus pada membawa dunia lebih dekat bersama-sama."



Baca: Anak Aktif di Facebook, Ketahui Aturan Mainnya



Facebook juga melaporkan pertumbuhan secara keseluruhan dalam jumlah karyawan. Pada akhir bulan lalu, perusahaan memiliki 20.658 karyawan, peningkatan 43 persen tahun-ke-tahun.



ADWEEK | ERWIN Z