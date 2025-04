TEMPO.CO, Jakarta - Setelah meluncurkan Stories mirip Snapchat di Instagram, WhatsApp dan bahkan Messengger, Facebook kini menghadirkan fitur tersebut di platform aplikasi mobile-nya.



"Kami ingin membuatnya cepat, menyenangkan dan mudah bagi orang-orang untuk berbagi foto dan video kreatif dengan siapa saja yang mereka pilih, untuk selama yang mereka inginkan -- dan semakin kita berbagi satu sama lain, komunitas kita semakin terbuka dan terhubung," kata Facebook dalam laman resminya.



"Kami mulai meluncurkan kamera baru dengan efek dan dua cara tambahan untuk berbagi foto dan video yang Anda ambil," lanjut Facebook.



Mulai minggu ini di iOS dan Android, pengguna dapat menekan ikon kamera di pojok kiri atas aplikasi Facebook atau menggeser ke kiri News Feed untuk mencoba kamera baru di aplikasi tersebut.



Kamera untuk fitur Stories Facebook dikemas dengan puluhan efek seperti masker, frame dan filter interaktif seperti hujan salju, yang dapat Anda terapkan untuk foto dan video.



"Kami juga bermitra dengan brand untuk membuat masker film "Alien: Covenant", "Despicable Me 3", "Guardians of the Galaxy Vol. 2", "Power Rangers", "Smurfs: The Lost Village" dan "Wonder Woman"," ujar Facebook.



Selain itu, Facebook juga memasukkan filter visual dari seniman dari Douglas Coupland dan Hattie Stewart yang akan secara rutin diperbarui.



"Pengguna Instagram menunjukkan bahwa berbagi hal yang hilang dalam 24 jam itu menyenangkan, sehingga dalam aplikasi utama Facebook kami juga memperkenalkan Facebook Stories, yang memungkinkan Anda berbagi beberapa foto dan video sebagai bagian dari koleksi visual selain News Feed," tulis Facebook.



"Teman-teman Anda dapat melihat foto atau video dari Stories Anda selama 24 jam, dan Stories tidak akan muncul di timeline Anda atau di News Feed, kecuali Anda juga mengunggahnya di sana," sambung Facebook.



Selain berbagi Stories, Facebook juga menambahkan fitur Direct untuk berbagi foto dan video dengan teman-teman tertentu dan saling berbalas pesan.



ANTARA