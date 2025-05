TEMPO.CO, Amerika Serikat - Facebook mengumumkan peluncuran fitur baru pada aplikasi di ponsel pintar Android. Layanan fitur ini akan membantu pengguna mengamankan akun dan profil Facebook-nya dari perbuatan jahat orang lain.



Fitur keamanan ini disebut Security Checkup. Fitur baru sudah mulai tersedia pada Rabu, 9 Desember 2015.



Security Checkup memungkinkan pemilik perangkat Android meninjau akun dan menambah keamanannya dengan alat akses kontrol yang mudah, seperti dilansir Slashgear.com, Kamis, 10 Desember 2015.



Security Checkup memungkinkan pemilik akun untuk log out dari Facebook melalui browser dan perangkat lain setelah tidak log in beberapa waktu. Alat ini juga akan memperingatkan pemilik akun jika seseorang mencoba log in menggunakan akun milik Anda.



Fitur tambahan ini sudah hadir lebih dulu bagi pengguna komputer desktop. Lalu Facebook menyediakan layanan lebih awal bagi pemilik Android karena sebagian orang memainkan Facebook melalui perangkat mobile-nya. Melalui pengumumannya, Facebook menjanjikan layanan serupa akan hadir pada aplikasi di sistem iOS segera.



Pengguna Facebook melalui komputer desktop menemukan fitur Security Checkup merupakan cara mudah melindungi akun mereka.



Security Checkup pada Android tersedia melalui pusat bantuan Facebook. Layanan ini tidak membutuhkan aplikasi terpisah yang butuh diunduh.



SLASHGEAR | MAYA NAWANGWULAN