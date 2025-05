FBI Bayar Rp 17 Miliar Lebih untuk Membobol iPhone

TEMPO.CO, London - Direktur Biro Investigasi Federal Amerika Serikat (FBI) James Comey pada Kamis, 21 April 2016, mengatakan badan itu mengeluarkan uang lebih banyak untuk membobol iPhone salah satu penembak San Bernardino dibanding untuk gajinya dalam sisa masa tugasnya, yakni 7 tahun 4 bulan.



Menurut data FBI serta kantor Manajemen dan Anggaran Amerika, gaji tahunan Comey per Januari 2015 adalah US$ 183.300. Tanpa kenaikan gaji atau bonus, Comey akan menerima gaji US$ 1.340.000 (RP 17,6 miliar) hingga masa tugasnya berakhir.



Angka itu menunjukkan, FBI mengeluarkan uang dengan jumlah terbesar yang pernah dipublikasikan untuk teknik meretas, setelah sebelumnya mengeluarkan US$ 1 juta (Rp 13,1 miliar) untuk perusahaan keamanan informasi Amerika, Zerodium, guna membobol ponsel.



Berbicara di Forum Keamanan Aspen di London, Comey ditanya oleh moderator berapa banyak FBI membayar perangkat lunak untuk membobol iPhone. "Banyak. Lebih dari yang akan saya hasilkan di sisa pekerjaan ini, yaitu 7 tahun dan 4 bulan," kata Comey. "Tapi itu dalam pandangan saya layak."



Departemen Kehakiman mengatakan, pada Maret lalu, mereka telah membuka iPhone penembak di San Bernardino dengan bantuan pihak ketiga yang tak dikenal serta menghentikan kasusnya dengan Apple. Mereka mengakhiri bentrokan hukum berisiko tinggi, tapi meninggalkan perjuangan yang lebih luas terhadap enkripsi yang belum terselesaikan.



Comey mengatakan FBI dapat menggunakan perangkat lunak untuk ponsel San Bernardino dan untuk iPhone 5C lainnya, yang memiliki perangkat lunak iOS 9. FBI memperoleh akses ke iPhone yang digunakan oleh Rizwan Farook, salah satu penembak yang menewaskan 14 orang di San Bernardino, California, 2 Desember lalu.



Kasus ini memunculkan perdebatan mengenai enkripsi perusahaan teknologi, apakah dapat melindungi privasi atau justru membahayakan masyarakat.

REUTERS | ERWIN Z