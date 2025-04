TEMPO.CO, San Francisco - Film layar lebar terlaris 2009, Avatar, akan dikembangkan jauh lebih besar. Pada Game Developers Conference 2017 di San Francisco, yang dijadwalkan berlangsung hingga Jumat 3 Maret 2017, diumumkan bahwa video game Avatar sedang dalam proses pembuatan.

Massive Entertainment, studio Ubisoft berbasis di Malmo, Swedia, yang bermitra dengan Lightbox Entertainment dan Fox Interactive menciptakan game New Avatar. Para pengembang permainan tidak mengumumkan hal lain, termasuk tanggal peluncurannya. Ini bukan game pertama bagi Ubisoft yang memusatkan perhatian di sekitar Avatar. Video game James Cameroon’s Avatar: The Game produksi 2009 menyandang judul itu.



Para pengembang permainan mengatakan game itu akan “diperluas dan diperdalam" lewat cara-cara yang menarik dan inovatif bersama dengan versi filmnya. Karena itu game yang rencananya akan diluncurkan untuk penggunaan di komputer pribadi (PC) dan konsol, akan memakai Snowdrop Engine. Mesin game ciptaan Ubisoft yang ditujukan untuk penggunaan di Microsoft Windows, PlayStation 4 dan Xbox One, telah diterapkan pada game The Division Tom Clancy.



Pria dibalik film dengan pemasukan tertinggi sepanjang masa, James Cameron, berencana membuat empat film lanjutan Avatar, sebuah novel grafis, dan theme park.



