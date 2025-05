TEMPO.CO, Jakarta - PT Link Net Tbk, penyedia layanan Internet dan multimedia terpadu yang dikenal dengan nama First Media, menghadirkan produk terbaru, yakni Smart Living, yang akan semakin menambah kenyamanan dan keamanan pelanggan.



Konsep Smart Living menawarkan solusi keamanan terpadu di rumah untuk memberikan rasa aman kepada pelanggan First Media. Layanan terbaru ini terdiri atas kamera pengawas (video surveillance), deteksi penyusupan (intrusion detection), dan sistem keamanan otomatis (automated security).



Solusi terbaru ini juga terintegrasi dengan smartphone sehingga memungkinkan pelanggan untuk memantau keadaan rumahnya kapan saja dan di mana saja dengan dukungan cloud storage. “Smart Living adalah salah satu contoh Internet of Things di mana pelanggan dapat menikmati manfaat konektivitas Internet untuk solusi keamanan rumah yang terpadu dengan harga terjangkau,” ujar Desmond Poon, Chief Technology Officer PT Link Net Tbk, Jumat, 18 November 2016.



Ditawarkan dengan harga terjangkau tapi memiliki kemampuan dan fitur canggih, paket Smart Living meliputi indoor camera, home getaway, door/window sensor, 4 in 1 wireless motion sensor, dan wireless siren and strobe alarm yang aktif selama 24 jam x 7 hari. Selain itu, First Media menawarkan tambahan perangkat, seperti outdoor camera dan power monitor.



Smart Living dilengkapi dengan aplikasi Z Wave yang memudahkan penggunaan Smart Living. Z Wave sudah dapat diunduh secara gratis di iOS dan Android.



PT Link Net Tbk mencatat pendapatan perusahaan sebesar 14 persen sepanjang sembilan bulan pertama tahun 2016, dan kini First Media berhasil menembus lebih dari satu juta pelanggan broadband dan TV berbayar di Indonesia.



ERWIN Z.