Fitur Apple iPhone X Sudah Ada Lebih Dulu di BlackBerry 10

TEMPO.CO, San Francisco - Kemarin, Apple memamerkan beberapa isyarat yang akan dilakukan pengguna Apple iPhone X agar dapat kembali ke layar awal, atau ke multitask. Hal itu mungkin telah membawa kembali beberapa kenangan bagi mereka yang biasa menggunakannya, atau masih menggunakan BlackBerry 10.



Baca: Diluncurkan Bersama iPhone 8, Harga iPhone X Lebih Mahal

Fitur itu, yaitu usapan ke atas dari bawah layar iPhone X yang membawa pengguna kembali ke layar awal setiap saat, juga digunakan untuk membawa pengguna kembali ke layar awal di BlackBerry Passport.

Seperti Apple iPhone X, model BlackBerry 10 tidak memiliki tombol home, yang memaksa BlackBerry untuk tampil dengan gerakan tubuh untuk mengganti fungsi yang akan ditangani oleh sebuah tekanan pada tombol home.

Sejumlah tweet disebarluaskan setelah acara tersebut telah menyerang Apple, termasuk yang bertuliskan, "Jadi #iPhoneX tanpa tombol home kini dapat melakukan apa yang #BB10 lakukan beberapa tahun yang lalu, usap ke atas untuk kembali ke home!" Tweet lain memuji BlackBerry karena berada di depan masanya.

Apple juga memperkenalkan fitur sebuah ketukan untuk menghidupkan iPhone X, yang merupakan sesuatu yang telah tersedia di beberapa ponsel Android tertentu untuk beberapa waktu lalu.

iPhone 8 hadir dengan varian 32GB, 128GB dan 256GB yang ditawarkan dengan harga mulai dari US$ 699 (sekitar Rp 9,2 juta). Sedangkan iPhone 8 Plus hadir dengan varian 64GB dan 256GB yang dibandrol mulai dari US$ 799 (sekitar Rp 10,5 juta).

Kedua perangkat iPhone itu dapat mulai dipesan pada 15 September dan akan tersedia pada 22 September.

Sementara iPhone X hadir dengan varian 64 gigabita seharga US$ 999 atau setara dengan Rp 13,5 juta, serta varian 256 gigabita seharga US$ 1.149 atau setara dengan Rp 15,5 juta.



Baca: Kapan iPhone 8 dan iPhone X Masuk Indonesia?



Adapun iPhone X baru masuk pre-order pada 27 Oktober mendatang dan dipasarkan secara global pada 3 November. Ponsel ini tersedia dalam dua varian warna: silver dan space gray.

PHONEARENA | ERWIN Z