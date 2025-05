Fitur-fitur Baru Samsung Galaxy S7

TEMPO.CO, Seoul - Samsung Electronics Co akan menambah layar sensitif tekanan dan port pengisian berkecepatan tinggi untuk ponsel andalannya yang dijadwalkan akan diluncurkan pada bulan Maret, menurut sumber The Wall Street Journal, Senin, 14 Desember 2015.



Perusahaan teknologi asal Korea Selatan itu juga mempertimbangkan menambahkan pemindai retina untuk beberapa versi perangkat unggulan itu, meskipun dalam waktu tiga bulan ke depan, sumber itu mengatakan fitur-fitur itu bisa berubah.



Perbaikan untuk ponsel Galaxy S7, nama perangkat baru itu, bukan perubahan besar dari pendahulunya, Galaxy S6. Seperti perangkat unggulan tahun ini, ponsel baru itu akan ditawarkan bersama versi layar lengkung, yang disebut Galaxy S7 Edge. Juru bicara Samsung menolak berkomentar soal ini.



Keberhasilan telepon baru ini akan menjadi tes awal bagi kepala mobile baru Samsung, D.J. Koh, yang baru-baru ini dipromosikan dengan harapan dia bisa membangkitkan kembali pembuat ponsel terbesar di dunia itu setelah dua tahun mencatat penjualan mengecewakan.



Dalam beberapa hal, perubahan yang melibatkan Galaxy S7 akan kurang mencolok daripada yang dilakukan awal tahun ini, ketika Samsung menambahkan versi layar lengkung untuk Galaxy S6 dan mendesain ulang tampilan dan nuansa dari handset-handset itu.



Ponsel unggulan tahun depan akan terlihat mirip dengan Galaxy S6 dan banyak fitur baru mengambil insiprasi dari handset lain yang sudah tersedia di pasar.



Layar sensitif tekanan, misalnya, akan mirip dengan yang ditawarkan oleh saingan dari Apple, iPhone 6s, awal tahun ini. Layar responsif memungkinkan ponsel untuk menafsirkan berbagai tekanan yang berbeda tergantung pada bagaimana pengguna menekan pada layar sentuh.



Galaxy S7 kemungkinan juga akan menghadirkan port pengisian dan koneksi generasi mendatang yang disebut port USB Type-C, yang akan memungkinkan pengisian untuk daya sehari penuh dalam waktu di bawah 30 menit atau lebih cepat. Port itu telah muncul di ponsel yang diproduksi oleh LG Electronics Co, Huawei Technologies Co dan lain-lain.



Versi biasa (noncurved) dari Galaxy S7 kemungkinan juga akan menghadirkan slot kartu memori eksternal. Pemindai Retina akan hadir setelah beberapa pembuat handset, termasuk ZTE Corp asal Cina, memasukkan fitur itu pada beberapa ponselnya. Galaxy S7 juga akan menghadirkan kamera lebih baik untuk untuk fotografi dalam kondisi kurang cahaya.



Perangkat baru itu akan mulai dijual di Amerika Serikat pada pertengahan Maret, setelah pengumuman yang akan dilakukan pada pameran dagang Mobile World Congress di Barcelona pada akhir Februari. Sebagai perbandingan, Galaxy S6 tersedia di toko-toko hanya sekitar enam minggu setelah pengumuman awal tahun ini.



WSJ | ERWIN Z