Fitur Google Ini Bisa Cari Kostum Halloween Unik

TEMPO.CO, Amerika Serikat - Anda mau mengikuti pesta Halloween dan bingung mencari kostum yang pas? Google mungkin bisa membantu Anda menemukan kostum yang sesuai.



Fitur Google Trends khusus untuk Halloween ini diberi nama Frightgeist. Dengan mengaksesnya, pengunjung dapat melihat kostum apa yang tengah populer di daerah mereka. Tren dilihat dari 3 milyar kata kunci yang paling banyak dimasukkan ke search engine Google dan disaring mana yang berhubungan dengan kostum Halloween. Frightgeist akan menyaring 500 kostum yang populer.



Tak hanya melihat tren per negara, Google juga akan menyaring tren per daerah. Dengan demikian, para peserta pesta Halloween bisa mengetahui kostum apa yang paling berbeda dan tak perlu khawatir tampil sama persis dengan orang lain.



Saat Tempo mencoba mengakses Frightgeist, situs ini tak menyediakan peringkat kostum populer untuk daerah Jakarta. Namun, untuk Amerika Serikat, kostum Harley Quinn adalah yang paling banyak dicari untuk Halloween tahun ini. Quinn merupakan salah satu karakter dalam film Suicide Squad, yang akan dirilis pada 2016. Ia adalah seorang gadis yang tergila-gila oleh musuh abadi Batman, Joker, dan mengikuti gaya serta perilakunya.



Peringkat selanjutnya adalah kostum Star Wars. Seperti dilansir dari Fox, tingkat popularitas film besutan George Lucas ini tengah menanjak karena para fan tak sabar menanti sekuel terbaru yang akan keluar tahun depan.



Selanjutnya adalah nama-nama yang memang sering menjadi tema kostum setiap tahun. Seperti pahlawan super, bajak laut, Batman, Mini Tikus, penyihir, dan Minions dari film Despicable Me.



Kostum unik apakah yang akan Anda gunakan dalam Halloween ini?



FOX | LIVE SCIENCE | URSULA FLORENE