Fitur Snap Map Snapchat Tunjukkan Lokasi dan Kegiatan Teman

TEMPO.CO, San Francisco - Snapchat memiliki fitur baru yang disebut Snap Map. Fitur ini akan menunjukkan pada peta di mana teman-teman Anda berada dan apa yang mereka sedang lakukan, sebagaimana dikutip Phonearena, Kamis 22 Juni 2017.



Baca: Snapchat Luncurkan Perubahan Fitur Pembuat Snap



Untuk ke peta itu, Anda cukup pergi ke tab kamera dan zoom out untuk melihatnya. Tekan pada teman-teman Anda jika Anda ingin memulai chatting, atau untuk melihat kapan lokasi mereka terakhir diperbarui.



Jika teman Anda memiliki akun Bitmoji tertaut, Anda akan dapat melihat apakah mereka sedang mengemudi, berjalan atau melakukan hal-hal lain.



Banyak fitur Snapchat paling populer seperti Lenses, yang memungkinkan Anda untuk memasang animasi overlay di wajah Anda menjadi anak anjing, dan banyak lagi, telah ditiru oleh aplikasi lain.



Hampir setiap aplikasi perpesanan kini memiliki fitur Stories yang memungkinkan Anda mem-posting banyak gambar-gambar tentang hari Anda, dan membiarkan terlihat di layar selama 24 jam.



Snapchat berharap Snap Map akan memberinya keunggulan dalam persaingan, setidaknya sampai fitur itu ditiru oleh pihak lain.



Dengan Snap Map, Anda dapat melihat peristiwa yang terjadi di seluruh dunia. Sebuah Snap harus diserahkan ke Our Story untuk muncul. Dan Anda dapat mencari teman dengan menggunakan alat pencarian dan menulis dalam nama orang yang Anda cari.



Anda mungkin tidak ingin semua orang di dunia (terutama atasan Anda) untuk mengikuti Anda di Snap Map. Untuk mengubah siapa yang dapat melihat Anda di peta, tekan ikon pengaturan di sisi kanan atas layar Map.



Baca: Tak Ingin Kehilangan Penggunanya, Snapchat Tambah Fitur Baru

Pilihan termasuk Ghost Mode yang mencegah orang lain melihat lokasi Anda pada peta. My Friends memungkinkan semua teman-teman Anda untuk melihat lokasi Anda pada peta. Terakhir, ada Select Friens, yang memungkinkan Anda untuk memilih teman yang dapat melihat Anda pada fitur baru Snapchat ini.



PHONEARENA | ERWIN Z