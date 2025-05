TEMPO.CO, Jakarta - Tim Flow Go dengan produknya Flow Meter on The Go dinobatkan sebagai juara pada ajang Kompetisi Hackathon Hardware Nasional pertama dengan menampilkan alat pengatur penggunaan air.



Runner up pertama dan kedua adalah Smart Monitoring System for MicroAlgae, yang digagas SMS-A, merupakan alat untuk memonitor kadar karbondioksida di perkotaan hingga rumah. Sedangkan yang kedua, Jemurin, yang digagas tim SunSquare, merupakan alat monitoring cuaca untuk keperluan menjemur pakaian di luar ruangan.



"Juara pertama mendapatkan hadiah sebesar Rp 15 juta," demikian tertulis di situs www.bigdataindonesia.com, Senin 9 Maret 2015.



Acara ini digelar oleh perusahaan bigdata Mediatrac dan Telkom dengan tema "Indonesia's First Internet of Things Big Data Innovation Challenge" pada 7-8 Maret 2015 bertempat di Ritz Carlton hotel, Pacific Place, Jakarta Selatan.



Menurut situs bigdataIndonesia.com, acara diikuti oleh 26 tim dari berbagai kota. Acara ini diikuti dengan seminar dua hari 9-10 Maret ini, yang membahas perkembangan industri bigdata dalam telekomunikasi dan lainnya.



Ketiga pemenang ini juga mendapat kesempatan untuk mempresentasikan teknologi racikan mereka kepada para peserta seminar.



Juara pertama berhak menyandang predikat “Indonesian Innovator Ambassador”. Mereka juga akan mengikuti pelatihan “Human Centered Design Thinking” di MakeDoNia Innovation Hub.



BIGDATAINDONESIA | DAILYSOCIAL | BUDI RIZA