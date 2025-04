Formula 1 Luncurkan Kejuaraan Dunia eSports

TEMPO.CO, San Francisco - Formula One akan menorehkan juara dunia maya pertamanya di Grand Prix Abu Dhabi akhir musim ini setelah pada hari Senin, 21 Agustus 2017, mengumumkan peluncuran seri eSports yang akan berlangsung dari bulan September sampai November.



Seri eSports yang baru ini adalah kemitraan Formula One, pengembang game Codemasters dan spesialis event dan kompetisi Gfinity.



Seri ini akan berlangsung dalam tiga tahap, dimulai dengan acara kualifikasi sampai September untuk menentukan 40 pembalap virtual tercepat, dan berjalan di platform PlayStation4, Xbox One dan Windows PC.



Semifinal akan diadakan di Gfinity Arena London pada 10-11 Oktober dengan 20 pembalap teratas akan melaju ke final di sirkuit Yas Marina Abu Dhabi pada 24-25 November. Juara dunia eSports Series pertama secara otomatis lolos ke semifinal tahun depan.



Direktur eksekutif Formula One Sean Bratches mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa “seri baru tersebut merupakan peluang bagus untuk bisnis kami: secara strategis dan cara kami melibatkan penggemar”.



Liberty Media yang berbasis di AS, yang mengambil alih Formula One pada bulan Januari, telah menargetkan game sebagai area pertumbuhan untuk mendorong pendapatan dan terhubung dengan pemirsa yang lebih muda.



Beberapa peserta Formula One sudah merangkul dunia eSports. Sementara direktur eksekutif McLaren Zak Brown mengatakan bahwa semua tim pada akhirnya dapat memiliki rekan virtual mereka sendiri.



DAILY MAIL | ERWIN Z