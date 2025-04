Galaxy Note 8 Langsung Tersedia di AS Sehari Setelah Dirilis

TEMPO.CO, San Francisco - Peta penjualan Galaxy Note 8 untuk Korea Selatan bocor minggu lalu, dan kini beberapa informasi baru muncul mengenai ketersediaan ponsel itu di Amerika Serikat. Menurut beberapa informasi yang dibagikan pengguna Reddit yang disebut 'note8throwaway', Galaxy Note 8 akan mulai dijual di AS pada 24 Agustus.



Baca: Pre-order Samsung Galaxy Note 8 Dimulai 1 September



Sumber itu mengklaim informasi itu berasal dari karyawan Best Buy. Selain itu, sang sumber mengklaim informasi itu telah dikonfirmasikan melalui saluran-saluran Verizon dan Samsung, sebagaimana dikutip Androidheadlines, Senin 14 Agustus 2017.



Jika informasi ini akurat, itu berarti Samsung tidak akan menawarkan pre-order Galaxy Note 8 di Amerika Serikat sama sekali, dan ponsel itu langsung dijual satu hari setelah diumumkan.



Galaxy Note 8 akan diumumkan pada 23 Agustus, dan Samsung telah mengkonfirmasi tanggal itu dengan menjadwalkan acara Unpacked di New York.



Galaxy Note 8, menurut rumor terbaru, akan memiliki layar sensitif tekanan, serta sedikit akan menyerupai saudaranya, Galaxy S8 dan Galaxy S8 Plus.



Galaxy Note 8 akan terbuat dari logam dan kaca, memiliki kamera ganda di bagian belakang (horizontal sejajar). Di sisi kamera ganda itu, akan ada pemindai sidik jari menghadap ke belakang. Nampaknya Galaxy Note 8 tidak akan memiliki pemindai sidik jari di layar.

Perangkat ini akan memiliki layar 6,3 inci QHD+ Super AMOLED + Infinity, yang akan melengkung di sisi-sisinya. Galaxy Note 8 mungkin akan didukung RAM 6GB dan penyimpanan internal 128GB yang dapat di-upgrade. Android 7.1.1 Nougat akan menjadi bawaan ponsel ini bersama dengan UI kustom perusahaan.



Baca: Gambar Resmi Samsung Galaxy Note 8 Akhirnya Bocor



Galaxy Note 8 akan didukung Qualcomm Snapdragon 835 64-bit octa-core SoC untuk pasar AS dan beberapa pasar lainnya. Sementara prosesor Exynos 8895 64-bit octa-core yang merupakan chip flagship buatan Samsung sendiri, akan mendukung Galaxy Note 8 di Eropa, Korea, Cina dan sejumlah daerah lain.



ANDROIDHEADLINES | ERWIN Z