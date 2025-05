Galaxy Note7 Meluncur dengan Layar 5,7 Inci

TEMPO.CO, New York - Setelah banyak rumor beredar, Samsung Galaxy Note7 akhirnya resmi diluncurkan. Andalan baru ini akan membantu Samsung masuk lebih dalam ke beberapa segmen pasar.



Note7 adalah perangkat tangguh. Ini adalah Note pertama yang tahan air, dengan spesifikasi peringkat IP68, yang menjamin perangkat tersebut tahan air untuk kedalaman 1 meter. Bingkai logam telepon diapit dua lembar Gorilla Glass 5 yang melengkung. Opsi warna Blue Coral dihiasi dengan aksen emas.



Note7 memiliki layar yang menakjubkan. Samsung meneruskan formula Super AMOLED 5.7 inci, tapi membuatnya melengkung pada kedua sisi seperti telepon model Edge. Memiliki resolusi qHD tapi merupakan salah satu layar ponsel yang memiliki fitur dukungan HDR—fitur yang dipinjam dari 4K TV—yang memungkinkan layar menampilkan lebih banyak warna dan adegan dengan kontras yang sangat tinggi.



S Pen menjanjikan penggunanya menulis seperti menggunakan pena yang sebenarnya. Stylus itu dapat meninggalkan catatan pada Always on Screen. Juga dapat menulis di bawah air! Fitur baru lain termasuk kaca pembesar teks, alat menerjemahkan, bahkan pencipta GIF.



Note7 aman. Ditambahkan iris scanner untuk sensor biometrik. Fitur ini akan dapat menggantikan pembaca sidik jari untuk mengamankan Samsung Pay, Knox, dan file pribadi Anda. Namun Anda masih bisa menggunakan pembaca sidik jari, tentu saja. Keduanya akan tersedia untuk aplikasi pihak ketiga melalui Samsung Pass.



Note7 adalah Samsung pertama dengan USB Type-C. Port ini mendukung On the Go dan pengisian cepat. Ada pengisian cepat nirkabel juga untuk mengisi baterai 3.500mAh dengan cepat (100mAh lebih kecil dari baterai S7 Edge).



Kamera dual piksel 12MP dari Galaxy S7 juga ada. Kamera pada Note7 memiliki aperture f/1.7 dan OIS, juga dapat merekam video 2160p. Di bagian depan terdapat kamera selfie 5MP, yang juga dipinjam dari S7.



Note7 sangat kuat. Ia didukung oleh chipset Snapdragon 820 atau Exynos 8890 (bergantung pada wilayah), memiliki RAM 4GB, dan penyimpanan 64GB. Terdapat slot microSD tapi tidak mendukung kartu UFS. Tidak ada informasi untuk versi 128GB.



