Galaxy S8 Plus Ungguli iPhone 7 Plus di Consumer Reports

TEMPO.CO, San Francisco - Samsung Galaxy S8 dan S8 Plus menjadi ponsel pilihan teratas untuk dibeli berdasarkan klaim penerbitan Consumer Reports, sebagaimana dikutip Phonearena, Rabu 14 Juni 2017.



Kedua ponsel unggulan terbaru Samsung itu telah mengamankan dua tempat teratas pada daftar Consumer Reports berkat desain cantik, baterai yang hebat, layar yang dinamis, dan kamera "menakjubkan".



Temuan outlet itu, setelah pengujian yang ketat, juga menunjukkan bahwa S8 dan S8 Plus termasuk di antara ponsel high-end tertangguh, setelah berhasil melewati tes pencelupan ke air, yang tahun lalu gagal dilewati oleh S7 Active.



Kedua ponsel mendapat penilaian teratas untuk layar, bezel minim, dibandingkan pesaingnya. S8 juga lebih baik daripada G6 dalam uji jatuh yang dilakukan.



Meski sebagian besar memuji Galaxy baru itu, Consumer Reports juga mencatat bahwa pihaknya menemukan penempatan sensor sidik jari pada keduanya berada pada sisi yang aneh.



Galaxy S8 Plus mengambil posisi teratas dalam daftar Consumer Reports dari smartphone terbaik yang ada di pasaran, yang sebelumnya ditempati oleh Galaxy S7 Edge (sekarang berada di posisi ketiga). S8 hadir di posisi kedua, sementara G6 dan iPhone 7 Plus masing-masing menempati tempat keempat dan kelima.



