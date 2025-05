TEMPO.CO, San Francisco – Semakin dekat peluncuran, rumor tentang Samsung Galaxy S8 semakin kencang. Menurut @Ricciolo1, yang telah menyebarkan sejumlah besar tip di masa lalu, Samsung Galaxy S8 telah siap dan akan ditampilkan di Mobile World Congress (MWC) di Barcelona.



Namun hanya sedikit orang yang beruntung akan bisa melihat perangkat itu bulan depan. Dengan kata lain, tidak akan dirilis ke publik di MWC.



Hal ini mirip dengan apa yang dilakukan BlackBerry di CES dengan BlackBerry Mercury. Ponsel itu akan dijauhkan dari publik, dan hanya media yang bisa mendapatkan pengalaman dengan prototipe ponsel itu.



Menurut @Ricciolo1, Galaxy S8 akan diperkenalkan pada 29 Maret. Ponsel ini akan meluncur pada minggu ke-17 tahun ini, yang berlangsung dari 24 April hingga 30 April.



Tanggal itu hampir sama dengan rumor tanggal peluncuran sebelumnya, yakni minggu ke-17, April. @Ricciolo menambahkan, ponsel andalan Samsung itu akan dijual dengan harga mulai US$ 849.



Samsung Galaxy S8 diperkirakan hadir dengan layar 5,7 inci Super AMOLED yang dilindungi Gorilla Glass 5, dengan resolusi 1.440 x 2.560. Ponsel ini menggunakan chipset Snapdragon 835 yang memiliki CPU octa-core dan GPU Adreno 540. Sebuah kamera 12 MP hadir di belakang serta kamera 8 MP di depan.



Kita juga bakal bisa melihat model premium dengan layar 6,2 inci yang lebih besar yang disebut Samsung Galaxy S8 Plus.



Galaxy S8 dikabarkan memiliki layar tepi ganda melengkung, bezel tipis, tanpa tombol home, pemindai sidik jari tertanam di layar, dan merek Samsung pada bezel bawah.



