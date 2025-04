TEMPO.CO, San Francisco – Final Fantasy XV mendapatkan pembaruan gratis lagi. Menurut Nova Crystalis, pembaruan itu akan menambahkan fitur tambahan untuk PlayStation 4 Pro, salah satunya mode baru yang memungkinkan game tersebut memiliki permainan framerate dan kenyamanan yang stabil.



Baca: Review Game Persona 5: Ketika Hasrat Bisa Dicuri



Final Fantasy XV mendapat tambalan pada Februari untuk mendukung PS4 Pro, tapi pembaruan itu dikritik karena dikabarkan membuat game tersebut tampil lebih buruk dalam beberapa situasi.



Pembaruan itu termasuk kemampuan memperbesar subtitle dan ukuran layar menu. Namun itu belum semua dari pembaruan.



Baca: Setelah 20 Tahun, Game StarCraft Kini Gratis



Laporan Nova Crystalis (via NeoGAF) menambahkan, ”Selain itu, subtitle dan ukuran layar menu sekarang dapat diperbesar. Timed quest juga akan dimulai lagi, bersamaan dengan sistem peringkat. Senjata mewah dapat diperoleh dari mereka. Selanjutnya, stiker baru telah ditambahkan untuk kustomisasi Regalia, bersama dengan musik baru untuk pemutar musik.”



Pembaruan Final Fantasy XV baru ini diluncurkan pada 27 April, ada kemungkinan untuk PS4 dan Xbox One.



Baca: Trailer Game Star Wars Battlefront 2 Bocor



Final Fantasy XV diluncurkan pada November 2016 untuk PS4 dan Xbox One, yang telah terjual lebih dari 6 juta kopi. Pada Game Developers Conference, Square Enix menunjukkan demo teknologi Final Fantasy XV yang berjalan di PC. Namun hal ini tidak berarti game tersebut telah terkonfirmasi untuk platform baru itu.



GAMESPOT | ERWIN Z