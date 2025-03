Game Indiana Jones and The Great Circle akan Dirilis di PS5

GAME Indiana Jones and the Great Circle dari MachineGames akan diluncurkan di konsol PlayStation 5 (PS5) pada 17 April 2025, empat bulan setelah perilisan di Xbox dan PC. Pemain yang membeli edisi digital premium atau bundel kolektor fisik akan mendapat akses lebih awal pada 15 April, beserta bonus tambahan lainnya. Pre-order digital dan pre-order fisik sudah tersedia mulai, Selasa, 25 Maret 2025.

Dikutip dari The Economic Times, Bethesda selaku penerbit telah mengumumkan melalui peluncuruan teaser di media sosial. Indiana Jones and the Great Circle dikembangkan oleh MachineGames ini sebelumnya telah tersedia di Xbox Series dan PC sejak Desember 2024.

Tentang Game Indiana Jones

Dikutip dari situs web Gematsu, Indiana Jones and the Great Cicrcle membawa nuansa aksi-petualangan pemain akan langsung berperan sebagai karakter utama. Game ini menggunakan latar belakang tahun 1937. Ancaman kekuatan jahat yang mencari rahasia kekuatan kuno terkait lingkaran besar menjadi denyut cerita game ini. Pemain akan berperan sebagai Indiana Jones, arkeolog dalam petualangan sinematik yang dikembangkan oleh MachineGames untuk menyelesaikan semua rintangan yang terdapat dalam game.

Pemain akan mengeksplorasi aksi intens dan pemecahan teka-teki yang menantang. Indiana Jones yang dikenal dengan kecerdasan, cerdik, dan selera humornya harus berlomba melawan musuh untuk mengungkap salah satu misteri terbesar.

Petualangan ini akan membawa pemain ke berbagai lokasi ikonik, mulai dari Marshall College, Vatikan, piramida Mesir, hingga kuil-kuil kuno yang tersembunyi. Misteri bermula saat pencurian artefak mengarah konspirasi besar. Pemain akan membentuk aliansi baru menghadapi musuh lama, serta menggunakan kecerdasan dan strategi untuk menyelesaikan teka-teki kuno dan bertahan dalam berbagai situasi berbahaya.

Dikutip dari situs web Plasystation Store, Bethesda menghadirkan beberapa pilihan edisi untuk versi PS5. Edisi standar mencakup game utama dalam format digital dan fisik. Edisi premium memberikan keuntungan tambahan, seperti akses awal hingga dua hari, DLC cerita The Order of Giants, serta buku seni digital. Adapun edisi kolektor yang mencakup semua bonus dari edisi premium.

Peluncuran Indiana Jones and the Great Circle di PS5 memperlihatkan kebijakan baru Microsoft yang terbuka terhadap rilis multi-platform. Sebelumnya, game seperti Sea of Thieves, Hi-Fi Rush, dan Grounded juga telah dirilis di PlayStation, dikutip dari The Verge.

