Game Instant di Facebook Messenger Dapat Dinikmati Secara Global

TEMPO.CO, Jakarta - Facebook mengumumkan Instant Games for Messenger pada November tahun lalu, dan sejak saat itu game tersebut telah tersedia untuk pengguna yang berada di Amerika Serikat.



Kini, Game Instant diluncurkan secara global ke 1,2 miliar pengguna Messenger, dan menurut Facebook, peluncurannya akan memakan waktu beberapa minggu hingga selesai.



Selain itu, fitur game saat ini akan semakin ditingkatkan, seperti turn-based game dan game bots, yang membantu membawa pengalaman pengguna dalam bermain game ke level selanjutnya.



Pemilihan game juga semakin diperluas. Bergantung pada lokasi pengguna dan perangkat apa yang digunakan. Pengguna dapat mengakses hingga 50 judul, dengan lebih banyak judul yang hadir setiap minggunya.



Beberapa judul di antaranya "Words with Friends", "EverWing", dan "8 Ball Pool" akan segera meluncur di platform tersebut.



"EverWing" akan menjadi salah satu game yang menggunakan game bots, dan "Words with Friends" akan menggunakan fitur baru yang telah ditingkatkan Messenger untuk game-nya yaitu turn-based gaming, demikian GSM Arena.



ANTARA