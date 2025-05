Game Lokal Berbayar, The Profit, Nampang di Google Play

TEMPO.CO, Jakarta - The Profit, game simulasi bisnis buatan startup asal Surabaya, Jawa Timur, resmi meluncur mulai minggu lalu. Permainan tersebut sudah dapat diunduh di Google Play.



Game yang dikembangkan oleh Natek Studio ini menyajikan tahapan menjalankan bisnis, mulai dari menghitung modal, mencari modal hingga cara menghadapi kendala.



Terdapat empat model bisnis dalam The Profit, disesuaikan dengan tingkat kesulitan, yaitu jasa salon mobil, restoran, toko roti dan supermarket.



Pemain akan dapat melanjutkan ke tingkat berikutnya setelah menguasai keterampilan di sebuah level, yaitu berupa keuangan, pemasaran dan operasional.



"Game ini merupakan simulasi bisnis betulan sehingga bisa dijadikan cara belajar yang mudah bagi pengusaha pemula. Tidak hanya belajar teori, tetapi juga langsung praktik," kata pendiri The Profit Game, Tony Susanto.



Dalam wawancara dengan perwakilan Natek Studio beberapa waktu lalu, game ini dikembangkan sejak Maret 2016, melibatkan pelatih bisnis, pelaku bisnis dan juga sumber literatur.



Permainan ini dijual dalam tiga paket, yaitu Paket Sesuai Budget (Rp 79.000), Paket Pebisnis Pemula (Rp 137.000) dan Paket Pebisnis Jagoan (Rp 249.000).



