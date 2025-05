Gandeng Operator, Opera Luncurkan Toko Aplikasi dan Game

TEMPO.CO, Jakarta - Perusahaan layanan peramban, Opera Software ASA, meluncurkan toko aplikasi dan game bekerja sama dengan tiga operator telekomunikasi, yaitu Telkom, Excelcomindo, dan Indosat.



"Respons pengguna di berbagai negara sangat bagus," kata Ivollex Hodiny, Growth Director of Asia Opera Software, kepada pers saat peluncuran, di Jakarta, Selasa, 15 September 2015.



Menurut Ivollex, layanan ini telah tersedia di Vietnam, Rusia, Ukraina, dan Belarusia. Ada kenaikan pengunduhan aplikasi dan game sebanyak 123 persen pada kuartal dua tahun ini dibandingkan tahun lalu pada periode yang sama.



Menurut Ivollex, penetrasi pengguna paket data di Indonesia sangat besar. Data dari Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia, ada 60 juta pengguna paket data. "Apalagi jumlah pengguna smartphone juga semakin besar," kata dia.



Menurut data yang pernah dipublikasikan, jumlah perangkat seperti ponsel pintar dan sabak digital mencapai sekitar 320 juta buah, atau telah melampaui jumlah populasi sekitar 240 juta.



Menurut Ivollex, para pengguna Internet bisa mengakses toko online Opera ini dengan menggunakan semua peramban yang ada. "Ini untuk memudahkan akses bagi para pengguna," kata dia.



Ivollex enggan menjelaskan berapa target pendapatan dan pengunduhan dari toko Opera ini. Menurut dia, harga berlangganan tiap pekan relatif murah.



Untuk pengguna Telkomsel, biayanya Rp 3.300 per pekan. Sedangkan untuk pengguna kartu Exelcomindo dan Indosat, biayanya Rp 5.500 per pekan. "Semua aplikasi dan game yang telah diunduh bisa terus digunakan setelah waktu berlangganan selesai."



BUDI RIZA