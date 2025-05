Gelang Pokemon GO Plus Mulai Dijual, Antrean Mengular

TEMPO.CO, Jakarta - Aksesori gelang pintar Pokémon GO Plus untuk game augmented reality mulai dijual di Jepang, Jumat, 16 September 2016. Para penggemar pun langsung menyerbunya.



Di Daimaru Umeda, toserba yang menjadi tempat Pokémon Center Osaka di Jepang bagian barat, sekitar 700 orang menunggu di luar toko selama berjam-jam sebelum toko dibuka. Toko tersebut mempercepat jam buka dari biasanya, dari pukul 10 pagi menjadi pukul 8 pagi.



Kana Sugiura, pekerja honorer berusia 29 tahun, bergabung dalam antrean pukul 06.30 waktu setempat dan akhirnya berhasil membeli gelang pintar tersebut.



“(Dengan alat ini), mencari Pokémon menjadi lebih cepat karena saya tidak harus selalu menatap layar (smartphone). Saya ingin menangkap banyak Pokémon,” kata Sugiura, seperti dilansir Kyodo.



Pokémon GO Plus, perangkat buatan Nintendo Co yang bisa dipakai sebagai gelang, akan bergetar dan lampunya berkedip bila ada Pokémon yang muncul di tempat mereka. Gelang ini membuat pemain Pokémon GO tak perlu terus-menerus menatap layar handphone.



ANTARA