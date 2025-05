TEMPO.CO, San Francisco - Niantic Labs dan Nintendo, perusahaan pembuat permainan Pokemon Go, mengumumkan waktu penjualan aksesori utama permainan Pokemon Go.



Aksesori berbentuk pin dengan pewarnaan seperti Pokeball ini bernama Pokemon Go Plus. Aksesori tersebut bisa digunakan sebagai gelang.



Niantic menyatakan Pokemon Go Plus akan mulai tersedia untuk dijual pada 16 September 2016. Saat ini perusahaan sudah mulai melakukan distribusi aksesori tersebut ke beberapa negara, seperti dilansir melalui 9to5google.com, Sabtu, 10 September.



Pokemon Go Plus akan membantu pemain Pokemon Go bermain tanpa harus sering-sering mengeluarkan ponsel. Aksesori ini terhubung dengan ponsel melalui Bluetooth.



Pokemon Go akan memberi tahu penggunanya ketika ada Pokemon atau Pokestop di sekitar lokasi. Perangkat tersebut akan mengeluarkan getaran dan menyalakan lampu LED sebagai tanda ada Pokemon atau Pokestop di sekitar mereka.



Pengguna cukup menekan tombol pada pin untuk mengumpulkan item yang didapat dari Pokestop. Menangkap monster Pokemon juga bisa dilakukan dengan hanya menekan pin.



Aksesori ini awalnya sudah diperkenalkan sejak Juni lalu. Namun peluncuran tertunda hingga September. Kabarnya, Pokemon Go Plus akan dijual dengan harga US$ 35 atau sekitar Rp 500 ribu.



9TO5GOOGLE | MAYA NAWANGWULAN