Go-Jek Masuk 10 Aplikasi Terbaik Google Play 2015

TEMPO.CO, Jakarta - Google Play, tempat untuk menemukan, menikmati, dan berbagi jutaan aplikasi, film, dan permainan favorit untuk pengguna ponsel dan tablet Android, hari ini, 3 Desember 2015, merilis daftar aplikasi dan game yang paling digemari oleh pengguna Android di Indonesia sepanjang tahun 2015.

Pemilihan daftar aplikasi terbaik untuk ditampilkan di laman “Terbaik 2015” play.google.com ini dilakukan setiap tahun oleh tim Google Play.



Aplikasi-aplikasi terbaik ini dipilih langsung oleh tim Google Play berdasarkan kriteria utama seperti jumlah pengunduh (best seller), rating, dan pembaruan menarik yang diluncurkan sepanjang tahun 2015.



Aplikasi bertema komunikasi dan sosial masih terus menjadi minat utama pengguna di Indonesia. Namun dibandingkan dengan tahun lalu, daftar aplikasi terbaik tahun ini dipenuhi dengan karya pengembang Indonesia, seperti Go-Jek, Sebangsa, Traveloka, Tokopedia, dan BaBe.



Untuk mengetahui aplikasi yang berhasil mendapat apresiasi sebagai yang terbaik di 2015 oleh Google Play, kunjungi play.google.com dan klik “Terbaik 2015”.



Daftar Aplikasi Terbaik Google Play 2015 (Indonesia)



Nama Aplikasi Pengembang

Go-Jek PT GO-JEK INDONESIA

Traveloka Traveloka

Mivo Mivo

BaBe Mainspring

Tokopedia Tokopedia

Sebangsa Sebangsa Bersama, PT

Dubsmash Mobile Motion GmbH

Periscope Twitter, Inc.

Bestie PinGuo Inc.

Brainly Brainly, Inc

(Daftar ini tidak berdasarkan urutan)



ERWIN Z