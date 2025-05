Google Bantu Developer Lokal Ciptakan Aplikasi Kelas Dunia

TEMPO.CO, Jakarta - Google menekankan komitmennya memfasilitasi masyarakat Indonesia di seluruh Nusantara untuk menjadi developer atau pengembang kelas dunia.



“Kami menyediakan alat bagi developer untuk membantu mengatasi tantangan yang ada di komunitas mereka,” ujar Jason Titus, Vice President of Google’s Developer Products Group, dalam acara "Indonesian Developer Showcase: Building Apps and Games for a Booming Market", Kamis, 10 Desember 2015.



Dalam acara itu, dua ahli Google, Jason Titus dari Developer Products Group dan Inge Wong dari Online Partnership Group, menekankan bagaimana pasar Indonesia menawarkan potensi yang hebat untuk produsen ataupun konsumen aplikasi dan game.



“Momentum di balik fenomena startup tumbuh pada tingkat yang belum pernah terjadi dan Google berkomitmen membantu orang-orang Indonesia untuk menciptakan aplikasi dan game kelas dunia.”



Selain itu, beberapa developer yang telah sukses berbagi kiat bagaimana mereka memulai bisnis ini dan mengapa mereka memilih karier ini. Mereka datang dari latar belakang dan daerah yang berbeda, yaitu pengembang TouchTen, Educa Studio, PicMix, dan Tebak Gambar.



“Kami menyadari bahwa Indonesia sebagai pasar memiliki potensi yang sangat bagus dan sekarang adalah saatnya perusahaan lokal mengembangkan produk bagi pasar lokal,” ucap pendiri TouchTen, Roki Soeharyo.



ERWIN Z