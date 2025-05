TEMPO.CO, Jakarta - Google bereksperimen dengan proyek Skybender yang memakai teknologi broadband nirkabel generasi baru.



Google telah berupaya menyediakan akses Internet untuk orang-orang di daerah pedesaan atau daerah yang terkena bencana alam. Melalui proyek Loon, Google menggunakan balon LTE lengkap.



Sementara itu, proyek Skybender disebut-sebut bisa menggantikan teknologi balon LTE. Dikutip dari The Guardian, Skybender memakai armada drone bertenaga surya dilengkapi dengan teknologi broadband nirkabel dengan kecepatan 40 kali lebih cepat dari LTE.



Tes proyek ini dilakukan di atas gurun New Mexico. Google menggunakan teknologi baru eksperimental, yang dikenal sebagai radio gelombang milimeter. Menurut The Guardian, proyek ini bisa mendukung generasi berikutnya dengan akses 5G Internet nirkabel.



PCWORLD | REZKI ALVIONITASARI